Vaccino anti-influenzale somministrato in farmacia: si parte l'8 novembre

| 14:18 - 05 Novembre 2021

Foto di repertorio.



Da lunedì 8 novembre alcune farmacie dell'Emilia Romagna somministreranno il vaccino anti-influenzale alle persone dai 18 ai 59 anni di età, senza patologie, che non rientrano nelle categorie per le quali il vaccino è gratuito e somministrato dal medico. Il prezzo sarà di 24,5 euro, comprensivo dell'inoculazione.



L’elenco delle farmacie che forniranno il servizio sarà disponibile lunedì stesso, nel pomeriggio, sul portale Salute della Regione Emilia-Romagna (https://salute.regione.emilia-romagna.it).



In tutte le farmacie è comunque acquistabile il vaccino già da diverse settimane.