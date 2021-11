Calcio: i giovani talenti della Lega Pro allo stadio Calbi per tre giorni di stage

Sport

Cattolica

| 13:43 - 05 Novembre 2021

I giovani azzurri della Lega Pro allo stadio Calbi di Cattolica.



Lo Stadio Calbi di Cattolica ha ospitato tre giorni di allenamenti e partitelle delle giovani promesse del calcio italiano militanti nelle fila delle squadre del Centro-Nord Italia. Si è concluso ieri (mercoledì 4 novembre) il secondo raduno stagionale per la Rappresentativa di Lega Pro 2021/22 guidata dal Commissario Tecnico Daniele Arrigoni. A calpestare il manto sintetico dell'impianto comunale sono stati gli atleti Under 17, Under 16 ed Under 15.



Nel primo pomeriggio di mercoledì il vice sindaco di Cattolica, Alessandro Belluzzi, ha portato loro il saluto dell'Amministrazione e di tutta la comunità. "Andate avanti con passione e sacrificio nel vostro impegno - ha detto ai ragazzi Belluzzi - consapevoli che lo sport è una grande palestra di valori. Inseguite i vostri sogni senza tralasciare scuola e famiglia per essere dei veri campioni, non solo nello sport ma anche nella vita di tutti i giorni”. Belluzzi si è quindi intrattenuto a scambiare qualche battuta con il Commissario Arrigoni ed il suo staff ricordando i suoi trascorsi calcistici a difendere i pali della formazione cittadina del Superga '63 ma soprattutto raccogliendo le impressioni e gli ottimi commenti sulla struttura sportiva cattolichina ed in particolare sul manto erboso sintetico. La prospettiva in chiave futura è quella di ospitare con continuità al Calbi allenamenti ed eventi sportivi di tale caratura.