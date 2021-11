Santarcangelo: la guida completa alla Fiera di San Martino

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 13:36 - 05 Novembre 2021

Fiera di San Martino (Foto di repertorio).



Di seguito la guida completa all'edizione 2021 della Fiera di San Martino di Santarcangelo



Calendario



Mercoledì 10 novembre ore 16-22 – Anteprima; giovedì 11 novembre ore 8,30-22; venerdì 12 novembre ore 8,30-22; sabato 13 novembre ore 8,30-22; domenica 14 novembre ore 8,30-21,30. L’Anteprima interessa le zone già allestite, senza interruzione del traffico: piazza Ganganelli, piazza Marini, piazza Gramsci, piazza Marconi e via De Bosis. Saranno presenti: La Casa dell’Autunno, Casa Romagna, gli stand in piazza Ganganelli, l’Artigianato sotto al Municipio, i Punti Ristoro, Cibo di Strada, Food Truck e la Scala delle Luverie.



Luna park



Le giostre funzioneranno da venerdì 5 a domenica 14 novembre. Piazzale Campana sarà occupato fino al 17 novembre. Per motivi di sicurezza per quest’anno è annullata la Festa del Bambino.



Settori commerciali



La Casa dell’Autunno, in piazza Marini ospita 35 espositori di prodotti tipici delle regioni italiane, senza struttura coperta, ma con gazebo disposti su tre file ben distanziate. Casa Romagna, in piazza Ganganelli, propone 15 operatori di prodotti alimentari della nostra regione: anche loro saranno disposti senza struttura coperta, in gazebo ben distanziati. L’Artigianato sarà presente in tre zone del centro: in via Battisti, col Mercatino di Porto Franco, sotto al portico del Comune, ben distanziato, l’Artigianato scelto, e Fattamano a Sammartino, i creativi sotto ai portici di via Garibaldi. L’Agricola e le Auto si troveranno nel parcheggio Francolini e in via Montevecchi. I Punti Ristoro e il Cibo di Strada sono la vera ricchezza della Fiera perché danno il segno di una Santarcangelo ospitale e festosa. I luoghi dove mangiare in fiera sono numerosi e ben articolati per consentire una fruizione più sicura: piazza Ganganelli, piazza Gramsci, piazza Marconi, via de Bosis, piazzetta del Lavatoio, piazzale Francolini. L’offerta è varia e ampia: regina della Fiera è per tradizione la piadina con salsiccia e cipolla. Altre proposte tradizionali sono: i passatelli, i funghi e i tartufi, il girarrosto, le grigliate e le zuppe. Ma non mancano proposte innovative e sfiziose, quali il Food Truck, le specialità pugliesi e il cibo di strada asiatico. Non mancherà, infine, la Botte della Tradizione, con il vino nuovo e la cagnina, spostata in piazza Ganganelli, vicino all’Arco. Complessivamente, compresi gli ambulanti della gastronomia, ci saranno circa 40 punti in cui ristorarsi in sicurezza in tutta l’area fieristica.



Eventi: la tradizione



Diverse sono le iniziative e i luoghi che sottolineano il legame della Fiera con le tradizioni che richiamano l’identità santarcangiolese e romagnola: le Corna, i Cantastorie, il Museo, la Biblioteca. Luogo deputato per presentare questi eventi è, soprattutto, la piazza, dall’Arco all’Area Eventi, accogliente e coperta, ma anche vigilata da steward per il rispetto delle regole anti-Covid. Il legame con la tradizione è mantenuto vivo soprattutto grazie alla Sagra dei Cantastorie. Giunta quest’anno alla 52a edizione, la Sagra si svolgerà proprio il giorno di San Martino, giovedì 11/11, dalle 10 alle 12 e dalle 14,30 alle 17. Saranno presenti artisti di diverse regioni: Lisetta Luchini e Pietrolino Grandi, dalla Toscana, Wainer Mazza da Mantova, Gianni Molinari da Modena, David Sarnelli con Margherita Valtorta da Bologna. La manifestazione è organizzata in collaborazione con l’AICA – Associazione Italiana Cantastorie “Lorenzo de Antiquis” e la rivista “Il Cantastorie On Line”. Lo spazio eventi sarà vigilato da due addetti alla sicurezza.



Il cibo



Mentre la Fiera di San Martino continua il suo percorso di sviluppo e qualificazione del settore enogastronomico, gli organizzatori, in collaborazione con Biblioteca, Pro Loco e privati, confermano la volontà di approfondimento culturale sui temi alimentari. Varie sono le iniziative dedicate a questo tema: il Premio per la Piada, Cibo Come Cultura e la Scuola dei Sapori. Per motivi di sicurezza, si è ritenuto opportuno sospendere per quest’anno il Palio della Piada, perché difficilmente controllabile. In sostituzione, Pro Loco e Fiera hanno pensato un’iniziativa di promozione della Piada di Santarcangelo: “La Pida di Bec”, premio per la piada migliore, prodotta dai migliori “piadaioli” professionisti di tutta la città. Saranno in 8 a contendersi l’ambito premio, che consiste in un timbro con cui marchiare le proprie piade per un anno. La giuria è composta da 5 azdore, mentre la premiazione è fissata al termine della Sagra dei Cantastorie, giovedì 11 novembre alle ore 17. Sarà inoltre riproposta la rassegna “Cibo Come Cultura”, promossa da Focus, Biblioteca, Pro Loco e Fiera. La 14^ edizione avrà luogo in Biblioteca nelle serate dei tre giovedì successivi a San Martino. Il programma prevede il 18 novembre Rosita Boschetti, direttrice del Museo Casa Pascoli, che presenterà “Pascoli, il gusto delle emozioni”, mentre il 25 Graziano Pozzetto, scrittore e saggista, presenterà invece il libro “Tonino Guerra. Il cibo dell’infanzia”. Giovedì 2 dicembre, infine, Giovanni Solaroli, saggista e sommelier presenterà il suo libro “Albana. Una storia di Romagna”. Gli incontri, programmati per le ore 21, saranno inframmezzati con letture a tema e seguiti da piccole degustazioni. L’ingresso è libero, ma i posti sono limitati (circa 40): si consiglia la prenotazione allo 0541/356299 (è obbligatorio il green pass).



La 17^ edizione della “Scuola dei Sapori” si terrà mercoledì 17 novembre in collaborazione con la bottega Girometti Formaggi. Questa edizione sarà dedicata al miele e s’intitola: “Il miele e le api. La dolcezza salverà il mondo”. L’incontro prevede la presenza di un produttore dell’Alta Valmarecchia che parlerà di vari argomenti: il mondo delle api, il lavoro dell’apicultore, le api e l’ambiente, la presentazione del prodotto. Seguono le degustazioni e gli abbinamenti. L’evento si svolgerà al Ristorante L’Arcangelo, alle ore 21, con 30 partecipanti.



Prima della Fiera, domenica 7 novembre, alla Pieve di San Michele, l’Associazione Noi della Rocca organizza un pomeriggio di letture “Nel Mondo di Dante – Donne ch’avete intelletto d’amor”: un omaggio, in forma di recital, al sommo poeta nel 700° anno dalla sua scomparsa. Letture di Angelo Trezza, canti di Liana Mussoni, musiche di Daniele Torri, Eros Rambaldi e Nicola Matteini: l’appuntamento è per le ore 17, ingresso libero con il green pass. Anche quest’anno, inoltre, Focus organizza, nel periodo della Fiera iniziative per promuovere i Musei. Fino al 12 dicembre, inoltre, al Met recentemente riaperto al pubblico, è in programma la mostra d’arte contemporanea “Album Agreste”, per la 10^ edizione del Festival Cristallino in un felice connubio tra passato e presente, mentre sabato 13 novembre alle ore 21 sempre al Met, Cemento Atlantico presenta “Rotte Interrotte Live”, un progetto discografico ideato tra il 2020 e il 2021. In occasione della Fiera di San Martino il Museo Etnografico e il Museo Storico Archeologico saranno aperti giovedì 11 novembre dalle 15,30 alle 19, sabato 13 e domenica 14 dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 19.



Diverse, infine, le iniziative proposte dalla biblioteca Baldini nel periodo della Fiera: sabato 6 novembre alle ore 17 è in programma la presentazione del libro “Luigi Renato Pedretti. L’impegno senza confini di un ricercatore appassionato della ‘piccola Patria’”, con Edoardo Maurizio Turci, Ennio Grassi e Manuela Ricci. Sabato 20 alle 17 è in calendario la presentazione del libro “Napoleone e le rapine d’arte in Romagna”, con l’autore Pier Giorgio Pasini, mentre domenica 21 novembre alle ore 10 - in occasione della Giornata nazionale degli alberi – verrà presentato il volume “Alberi inCanti” di Chiara Sallemi, a cura del musicista e cantautore Lorenzo Tozzi.



Tutte le informazioni utili sulla Fiera, in continuo aggiornamento, sono disponibili sul sito del Comune al link https://www.comune.santarcangelo.rn.it/speciale-san-martino-2021