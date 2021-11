Imprese, nel riminese crescita triplicata rispetto alla regione

Attualità

Rimini

| 13:05 - 05 Novembre 2021

La Provincia di Rimini, dal punto di vista imprenditoriale, reagisce bene all'emergenza Covid, almeno per quanto riguarda il numero delle imprese attive. Secondo i dati dell'Ufficio informazione economica della Camera di Commercio della Romagna, confrontando il primo trimestre del 2020 a quello del 2021, le imprese attive crescono dell'1,5%, triplicando il dato regionale (+ 0,5%) e quasi raddoppiando quello nazionale (+ 0,9%). In totale sono 39.944 le imprese registrate, 34.720 quelle attive. Nel riminese ci sono 103 imprese attive ogni 1000 abitanti, anche questo un dato superiore a regione (90) e Italia (88).



Nel terzo trimestre 2021 si sono verificate 420 iscrizioni e 271 cancellazioni (al netto di quelle d’ufficio), con un saldo positivo di 149 unità (nel medesimo periodo del 2020 il saldo fu pari a +73); +0,37% è il tasso di crescita trimestrale delle imprese registrate, in linea con il dato nazionale (+0,37%) e superiore a quello regionale (+0,30%).



A fare da traino sono il commercio (1 impresa attiva su 4 è di questo settore), che registra una crescita dello 0,4%, alloggio e ristorazione (13,8% delle imprese attive totali), che cresce dell'1,3%. La crescita maggiore è dei settori "attività professionali, scientifiche e tecniche" con il +5,2%, bene anche le attività immobiliari (+ 2,5%), lieve calo per il settore agricolo (-0,3%). In flessione, invece, le imprese del comparto “Trasporto e magazzinaggio” (-1,1%), che costituiscono il 2,7% del totale.