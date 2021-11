Quasi 2 milioni e mezzo di euro per gli asfalti delle strade riminesi: il punto dei lavori

Attualità

Rimini

| 12:49 - 05 Novembre 2021

Foto di repertorio.



A Rimini proseguono gli interventi di asfaltatura e manutenzione alle strade e infrastrutture del territorio comunale, finanziati con circa 2,5 milioni di euro. Nei giorni scorsi completati gli interventi in alcune vie non comprese inizialmente nel piano di risanamento conservativo e funzionale della viabilità: Via dell’Ospizio, Via Trieste, Via Vienna, Via Lisbona, il parcheggio di Via Montese, Via Casteldelci, Via Marignano, Via Delle Selve, Via Pianazzo e Via Sabanelle.



Mezzo milione di euro è stato investito su 16 strade del centro storico, individuate sulla base delle verifiche effettuate da Anthea. Qui gli interventi sono ancora in corso. Le strade interessate: via Angherà; vicolo Mastini; via Gambalunga (tratto); via Santa Chiara; vicolo Cima; via F.lli Bandiera; via Bufalini; via Battarra; vicolo Levizzani; vicolo S. Bernardino; via Isotta degli Atti; via Asili Baldini; via Di Duccio; via Beccari; via S. Maria in Corte - via Guerrieri; via Brighenti.