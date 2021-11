Wifi gratuito pienamente operativo in centro a Coriano tra comune, teatro e biblioteca

Attualità

Coriano

| 12:10 - 05 Novembre 2021

Biblioteca di Coriano.

Sono giunti a compimento i lavori relativi alle infrastrutture digitali a Coriano. Cittadini e visitatori possono già connettersi in modo completamente gratuito e senza alcuna autenticazione in tutto il perimetro del centro storico che comprende: Piazza Mazzini, Piazza Fratelli Cervi, Piazza Don Minzoni e Via Garibaldi. In questo modo la copertura Wifi è garantita in tutte le aree esterne del Palazzo comunale, del Teatro CorTe, della Polizia Municipale e della Biblioteca Comunale (dove il Wifi free è assicurato anche all'interno).

Il costo complessivo dell'intervento è stato pari a 34.900 euro quasi interamente finanziati attraverso risorse extra bilancio comunale: 15.000 euro con il voucher che il Comune ha ottenuto grazie alla partecipazione al primo Bando europeo, risultando tra i 10 vincitori fra tutti i Comuni dell'Emilia-Romagna; la parte restante è stata invece cofinanziata al 50% da Lepida scpa e dal Comune con meno di 10.000 euro a carico del bilancio.

La piena funzionalità consente già di navigare sul web liberamente dal proprio dispositivo elettronico mobile (smartphone, laptop, tablet, ecc.) collegandosi alla Rete EmiliaRomagnawifi,

"E' d'obbligo, e lo faccio con enorme piacere, ringraziare gli uffici ed in particolar modo la dirigente dott.ssa Carla Franchini - commenta il sindaco Domenica Spinelli - che con impegno ed abnegazione hanno fatto sì che venisse confermata nel nostro territorio l'importanza delle Reti e delle comunicazioni. Tutto quello che abbiamo costruito in questi anni è stato fondamentale per garantire la continuità dei servizi che non abbiamo mai smesso di erogare. Abbattere il digital divide - ha concluso - e favorire la connessione libera per coinvolgere i cittadini nel processo di crescita della comunità sono target strategici su cui questa Amministrazione continuerà a lavorare con l'efficienza fin qui dimostrata".