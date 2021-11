Legata con lucchetto alla serranda del suo negozio: la bici resta a mezz'aria

Attualità

Rimini

| 11:26 - 05 Novembre 2021

La bicicletta legata al negozio in centro a Rimini.

Una bici legata alla serranda del suo negozio in pieno centro a Rimini. Inizio di giornata particolare per "Mentana 20" e per il titolare Enrico Calgarini che ha trovato un singolare bentornato questa mattina (venerdì 5) in città. La bici è stata "diligentemente" legata alla serranda e, data l'impossibilità di toglierla in tempi brevi, è diventata suo malgrado parte dell'ingresso del negozio.



"Non ci potevo credere" racconta Calgarini tra il divertito e il basito "non riuscendo a togliere la bici, ho alzato la serranda e anche la due ruote è 'salita'". Nei dintorni non ci sono telecamere di sorveglianza che coprono anche quella zona. Ancora non è chiaro se si sia trattato di uno scherzo di un buontempone o di qualcuno che aveva alzato un po' troppo il gomito. Il catenaccio è chiuso da un lucchetto con combinazione, per poterlo rimuovere è necessario avere o una tronchesi o un flessibile.

Per la giornata di oggi la bici potrebbe rimanere legata alla serranda, nella speranza che il proprietario decida di recuperarla.



"I vicini di negozio e i clienti che vengono rimangono senza parole" racconta Calgarini.

Il negoziante si è anche rivolto ai Vigili "Mi hanno detto che la denuncia non si può fare oggi, ma deve passare qualche giorno. Nel frattempo dovrei lasciare la bici lì. Quasi quasi potrei usarla per appenderci i vestiti" conclude ridendo.