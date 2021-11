Volley A2 femminile, la OMAG-MT ha Brescia nel mirino

Sport

San Giovanni in Marignano

05 Novembre 2021

Il capitano della Omag-MT Serena Ortolani.

Domenica pomeriggio alle ore 17:00 la Omag-MT è attesa al Palasport Jimmy George di Montichiari. Sarà ospite di Banca Valsabbina Millenium Brescia per il match clou di questa sesta giornata. Si tratta dello scontro al vertice del girone A del 77° campionato di serie A2 di Volley femminile, poiché Brescia comanda la classifica con due lunghezze di vantaggio sulle inseguitrici romagnole. L’ultimo confronto fra le due compagini risale al 2018 quando a spuntarla fu Brescia con il punteggio di 3-0. Per le Bresciane fu la fuga decisiva che le portò alla promozione diretta in serie A1.

Le leonesse in questa stagione hanno atteso fino all’ultimo per apprendere la decisione della Fipav relativa al loro eventuale ripescaggio in serie A1. Pur non essendo state ammesse alla massima serie, il roster allestito risulta comunque di grandissimo livello con un evidente ambizione di puntare alla promozione diretta. Unica superstite della scorsa stagione è Lea Cvetnic, che fa il paio con Alice Tanase nel ruolo di schiacciatrice, in cabina di regia troviamo Rachele Morello, come opposto Marika Bianchini (il capitano), al centro Silvia Fondriest e Michela Ciarrocchi, come libero Serena Scognamillo. Anche la ex zia Anna Caneva, e Giulia Bartesaghi fanno parte del forte gruppo guidate da Alessandro Beltrami.

“La partita di domenica sarà un match molto importante per la classifica - racconta Il capitano Serena Ortolani- e soprattutto per noi, per testare il livello che abbiamo raggiunto. Brescia sta facendo un bellissimo campionato, è una squadra di alto livello e quindi vediamo un po' cosa dovremo migliorare ed aggiustare. Ma sarà sicuramente un bellissimo match dove dovremo arrivare cariche e dare il 100%. Sono partite che ti “danno proprio gusto da giocare” quindi andremo a Brescia con la testa giusta e con tanta voglia di di far bene e poi vinca il migliore.”

Il match, come di consueto, sarà trasmesso in diretta streaming da Volleyballworld al link: https://youtube.com/c/volleyballworld e su Icaro tv al canale 91 del Dtt.