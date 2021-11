Bonus terme, domande al via da lunedì per il contributo di 200 euro

Turismo

Emilia Romagna

| 09:04 - 05 Novembre 2021

Un centro termale.

Lunedì 8 novembre scatta il bonus terme: i cittadini maggiorenni che vogliano prendersi cura della propria salute e del proprio benessere, potranno richiedere il bonus rivolgendosi direttamente agli stabilimenti aderenti e ottenere uno sconto in fattura del 100% sul prezzo d'acquisto dei servizi termali, fino ad un massimo di 200 euro, senza alcun limite Isee. Se si acquista un servizio termale che supera i 200 euro, si dovrà pagare la somma in eccesso.



Non ci sarà dunque il temuto click day, dato che le richieste del Bonus andranno fatte contattando direttamente i centri termali, che provvederanno ad inviare le domande di prenotazione ricevute in ordine cronologico ad Invitalia, che emetterà le agevolazioni fino ad esaurimento dei fondi stanziati dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero 53 milioni di euro.



Consultando l'elenco completo, che è in continuo aggiornamento, si possono vedere tutte le strutture accreditate in Italia da contattare, divise per regione e per provincia. L'elenco al momento include 21 enti termali in Emilia Romagna. Ecco quali sono:



Terme Baistrocchi – (Salsomaggiore Terme, Parma)

Terme di Punta Marina – (Ravenna)

Terme di Castrocaro – (Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlì-Cesena)

Thermae Sant’Agnese – (Bagno di Romagna, Forlì-Cesena)

Ròseo Euroterme – (Bagno di Romagna, Forlì-Cesena)

Riccione Terme – (Riccione)

Rimini Terme – (Rimini)

Terme di Castel San Pietro – (Castel San Pietro Terme, Bologna)

Terme di Cervia – (Cervia)

Terme di Monticelli – (Montechiarugolo, Parma)

Terme di Porretta – (Alto Reno Terme, Bologna)

Terme di Riolo – (Riolo Terme, Ravenna)

Terme della Salvarola – (Modena)

Thermae di Salsomaggiore – (Salsomaggiore Terme, Parma)

Terme di Tabiano – (Salsomaggiore Terme, Parma)

Terme Acquabios – (Minerbio, Bologna)

Terme dell’Agriturismo – (Monterenzio, Bologna)

Terme Felsinee – (Bologna)

Terme San Luca – (Bologna)

Terme San Petronio – (Bologna)

Terme Allegroitalia (Bertinoro)