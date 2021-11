Il terrore sul treno: preso il rapinatore di pendolari, fuggiva di corsa

Cronaca

| 07:50 - 05 Novembre 2021

La polizia ferroviaria di Forlì ha identificato l'autore di numerosi furti commessi negli ultimi mesi a bordo di treni. Si tratta di un cittadino marocchino di 22 anni, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Nei suoi confronti è stata emessa la misura cautelare dell'obbligo di dimora; l'uomo è stato raggiunto dal provvedimento nel carcere di Forlì, dove si trova attualmente recluso per altri reati. Il giovane straniero era solito operare sui treni regionali tra Forlì, Cesena e Rimini. I furti, ripetuti nel tempo, soprattutto nello scorso mese di marzo, in alcuni casi erano avvenuti strappando improvvisamente alle vittime oggetti di valore, come gioielli e strumenti elettronici. Rocambolesche le modalità di fuga: dopo essersi assicurato la refurtiva, era solito sbloccare i sistemi di sicurezza delle porte del treno, lanciandosi dal convoglio in corsa. L'attività indagine si è concretizzata attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza a bordo dei treni e la collaborazione delle vittime, dando così un volto e un nome all'uomo che da diversi mesi imperversava sui treni.