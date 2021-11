Calcio D, Tritium scatenato: ecco l'esperto attaccante Daniele Melandri e altri cinque acquisti

Sport

Rimini

| 04:05 - 05 Novembre 2021

Daniele Melandri (foto FB del club).



Tritium scatenata sul mercato nelle ultime ore. Dopo gli arrivi del difensore Riccardo Lamberti (esterno classe 2001 ex Pergolettese in questo avvio di stagione al Sangiuliano City) e di Giuseppe Capua centrocampista classe 1992 (ex Lanusei) e Alessandro Maspero centrocampista classe 1997 (ex Ciliverghe e Ciserano), il club lombardo ha annunciato quello dell'attaccante classe 1988 Daniele Melandri. Si tratta di un giocatore molto conosciuto in Romagna. Originario di Ravenna, è reduce da un infortunio nella scorsa stagione con la maglia della Clodiense. Ha giocato in serie C (tre stagioni al Forlì) e vestito in Serie D le maglie di Russi, Fano, Parma, Matelica, Chieri, Prato e appunto Clodiense per un bottino di 120 gol in oltre 400 presenze.

Altro volto nuovo il fantasista classe 1995 Luis Garcia nativo di Caudete de las Fluentes. Garcia in passato ha vestito le maglie di Atletico Madrid e Valencia a livello giovanile, poi la consacrazione nella quarta serie spagnola. Dopo l’avvio di stagione nel Fanfulla, ha sposato la causa della Tritium. Preso anche il difensore Giacomo Fabiani, classe 1997, arrivato dal Fanfulla, ex Seregno e Olginatese (114 presenze e 6 gol).

Anche il Fanfulla è molto attivo sul mercato. Via Giacomo Fabiani e il trequartista Luis Garcia, entrano a far parte dell’organico il centrocampista con caratteristiche offensive Besmir Balla, classe 1994, proveniente dal Crema, e il rapido attaccante Giacomo Spaviero: classe 1999, in arrivo dal Pont Donnaz, un esterno in grado di giocare anche da prima punta. Il loro debutto è atteso domenica nel match interno con l’Aglianese. Il mercato chiude venerdì alle ore 19.