Coronavirus, 26 nuovi casi nel riminese, 18 sintomatici. Nessun decesso

Attualità

Rimini

| 17:04 - 04 Novembre 2021

Dati Coronavirus giovedì 4 novembre 2021.

Nel riminese si registrano 26 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, di cui 18 sintomatici. Rimangono due i pazienti ricoverati in terapia intensiva. In regione i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 38 (+8 rispetto a ieri, complice il +4 di Piacenza), 297 quelli negli altri reparti Covid (-18). Nessun decesso in provincia. Purtroppo, si registrano sei decessi: uno a Parma (un uomo di 88 anni), uno nel Modenese (una donna di 59 anni), uno in provincia di Bologna (una donna di 94 anni), uno nel Ferrarese (un uomo di 75 anni), uno in provincia di Ravenna (una donna di 83 anni) e una donna di 87 anni deceduta nel Cesenate.



In Emilia-Romagna si sono registrati 328 casi in più rispetto a ieri, su un totale di 29.677 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 1,1%.



La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 68 nuovi casi, Ravenna con 46, seguite da Cesena (37). Poi Forlì (29), Reggio Emilia (27), Rimini (26), Modena (24), Piacenza (23), Ferrara (22), Circondario imolese (21), infine Parma con 5 nuovi casi.