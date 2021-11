Vaccini: San Marino pronto con Pfizer per gli immunizzati con Sputnik

Attualità

Repubblica San Marino

| 16:23 - 04 Novembre 2021

A San Marino terza dose Pfizer.

Le somministrazioni della terza dose di vaccino a San Marino sono iniziate la scorsa settimana con gli ospiti della casa di riposo e con i sanitari dell'Ospedale di Stato, immunizzati oramai quasi un anno fa. Sono 87, al momento, le persone che hanno ricevuto il cosiddetto 'booster' che attualmente viene somministrato solo ed esclusivamente a coloro che avevano già completato l'immunizzazione con il vaccino Pfizer/BioNTech. Per quelli invece che avevano ricevuto la doppia dose del russo Sputnik, il vaccino utilizzato per la maggior parte sul Titano, si attende ad ore l'ok dell'Aifa e la successiva autorizzazione del Congresso di Stato.



La vaccinazione 'eterologa', ossia con l'utilizzo di due preparati diversi, non è ancora praticata a San Marino, ma le autorità sanitarie pensano che per l'8 novembre, quando ripartirà la campagna vaccinale, le autorizzazioni saranno tutte disponibili. San Marino ha in casa infatti una buona disponibilità di vaccini Pfizer, mentre qualora vi fosse una richiesta interna di un 'booster' di Sputnik Light (così chiamato il richiamo del vaccino russo) sarebbe necessario un nuovo approvvigionamento direttamente da Mosca.