Basket D: scontro al vertice, i Tigers ospitano Selene

| 16:14 - 04 Novembre 2021

Scontro di alta quota. E' quello che ospita la Tigers Arena di Villa Verucchio, sabato 6 novembre alle ore 21, con l’impianto aperto al pubblico in presenza per una capienza del 60%. I padroni di casa della Fast Coffee Villanova Tigers (6 punti ma con una partita in meno), ospitano la corazzata Selene S. Agata, fin qui percorso netto per la squadra del Santerno: 3 vittorie su 3, 231 punti segnati.

“I guai per noi quest’anno sembrano non finire mai. - è l’amaro esordio di coach Cristian Evangelisti - Recuperiamo Mussoni ma siamo costretti a salutare per 2 mesi Tommaso Guiducci, rottura dello scafoide. Nel campionato degli infortuni siamo - purtroppo - sempre nella parte altissima della classifica. Finalmente però si torna a giocare. - guarda il lato positivo della medaglia coach Pelo - Dovremo prestare massima attenzione proprio perché veniamo da 15 gg senza gare ufficiali (rinvio con Castel San Pietro e partita vinta a tavolino a Riccione, ndr). Mi aspetto che i ragazzi mettano in campo tanto entusiasmo, voglia di giocare e di divertirsi prima ancora degli aspetti tecnici”.

Il ‘timoniere’ biancoverde non cerca scuse. “Non ci sono alibi: siamo chiamati a dare il 150% sul parquet. Servirà la massima attenzione alla transizione difensiva. Selene ha nel tiro da 3 punti un’arma vincente, sono necessari accoppiamenti rapidi e accortezza. In attacco proveremo a sfruttare il peso sotto canestro di Russu e Polverelli, e a giocare la nostra pallacanestro veloce, alternando le difese dietro”.

Gli avversari?

“Parla la classifica. Selene segna 77 punti di media partita, e vanta 10 giocatori importanti. In questo avvio si sono messi in evidenza Del Zozzo, 4 con grandissimo tiro da 3; Cristofani, già in CGold con Gaetano Scirea; e il lungo Bessan, ottimo tiro dalla media e grande rimbalzista”.