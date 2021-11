Sant’Ermete, via Casale in sicurezza a pedoni e ciclisti. Affidato progetto fattibilità

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:58 - 04 Novembre 2021

Via Casale a Sant'Ermete in sicurezza.

L’Amministrazione comunale affida la realizzazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per il percorso in sicurezza di via Casale, nella frazione di Sant’Ermete. L’incarico, affidato allo studio associato Lombardi Spazzoli Paglionico di Forlì, ha un costo di circa 9.500 euro e dovrà essere eseguito entro la fine del 2021.

In dettaglio, lo studio incaricato dovrà predisporre la progettazione delle opere generali, strutturali e impiantistiche, la documentazione necessaria a una valutazione da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini e del Consorzio di Bonifica della Romagna, oltre alle prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza, nonché le valutazioni e stime preliminari in materia di espropri.

Con questo incarico, l’Amministrazione intende avviare l’aggiornamento della progettazione preliminare approvata nell’aprile 2009 dal Consiglio comunale per la realizzazione di una pista ciclabile che collegasse via Trasversale Marecchia con la Marecchiese. Via Casale rappresenta infatti una delle strade principali della frazione di Sant’Ermete, che collega le due arterie con un percorso di oltre 1 km e mezzo. Lungo la via sono dislocate tutte le principali strutture sociali della zona: le scuole, il centro sportivo, la chiesa, una residenza per anziani e alcune attività commerciali, compresi un bar e un negozio di generi alimentari.

Per garantire la fruibilità di via Casale in sicurezza a pedoni e ciclisti, anche alla luce delle richieste da parte dei residenti della zona, l’Amministrazione comunale intende avviare l’iter di progettazione di un percorso protetto lungo la via, previsto dalla strumentazione urbanistica ma non inserito nella pianificazione operativa.

Il percorso ciclo-pedonale dovrà poi essere collegato, in corrispondenza della rotatoria su via Marecchiese, a quello di iniziativa provinciale che si dirige verso il mare, permettendo agli abitanti di Sant’Ermete di raggiungere Rimini separatamente dalla sede stradale veicolare, in sicurezza lungo la SP258.

“Con l’affidamento di questo incarico di progettazione prosegue il lavoro dell’Amministrazione comunale sulla sicurezza dei percorsi casa-scuola, anche sulla base delle priorità emerse con la prima fase di partecipazione per la redazione del Piano urbano della mobilità sostenibile” dichiara la vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, Pamela Fussi. “L'aggiornamento della progettazione rappresenta un passo indispensabile per poter inserire nella pianificazione degli interventi un'opera attesa da anni dalla frazione, che metterà in sicurezza un percorso fondamentale per tutte le famiglie e i residenti consentendo di raggiungere i due plessi scolastici, la fermata del trasporto pubblico e altri luoghi nevralgici della frazione”.