Sport

Santarcangelo di Romagna

| 14:07 - 04 Novembre 2021

Righetti, nuovo allenatore del Sant'Ermete.

Il Sant'Ermete volta pagina, dopo la sconfitta per 6-1 in casa del Torconca. Luca Righetti è il nuovo allenatore: prende il posto di Pazzini ed esordirà domenica, davanti al pubblico amico, contro lo Spontricciolo. Righetti da calciatore ha totalizzato 422 presenze tra Serie A, B e C, ha allenato, tra le altre, il Rimini Calcio e il Vis Misano. E' stato anche responsabile del settore giovanile della Fya Riccione, anche quando la società era denominata Tre Villaggi.