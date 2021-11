Rimini Calcio, il difensore 2003 Mengucci passa al Cattolica. Pecci e Semprini non si muovono

Sport

Rimini

| 18:14 - 04 Novembre 2021

Pietro Mengucci, classe 2003, è passato al Cattolica.

Il Cattolica dopo Mattia Aprea, che ha giocato una ottima partita al debutto a Spinea dove i gillorossi hanno vonto 1-0, ha preso un altro giocatore under del Rimini. Si tratta del difensore mancino classe 2003 Pietro Mengucci, cresciuto nel settore giovanile biancorosso e al debutto la scorsa stagione in serie D. Restano in biancorosso altri due under, il centrocampista Jacopo Semprini e l'attaccante Alessandro Pecci, entambi richiesti non solo dal Cattolica, ma di cui la società biancorossa non intende privarsi. Mengucci giovedì pomeriggio, in virtù dell'accordo tra i due club, si è allenato con i nuovi compagni di squadra e venerdì l'operazione sarà resa ufficiale. In casa Cattolica da qui a venerdì, giorno in cui chiudoo le liste (ore 19) non effettuerà altre perazioni nè in entrata nè in uscita. Il discorso sarà affronatto nella prossima sessione di mercato, a dicembre.

Il Borgo San Donnino ha acquistato l’attaccante Francesco Finocchio, classe 1992. E’ cresciuto nel settore giovanile del Parma per poi militare a livello professionistico con le maglie di Cremonese, Fondi, Feralpisalò, Trapani, Pisa, Pordenone, Padova, Pistoiese, Carrarese e Renate. Nelle ultime due stagioni ha giocato in Serie D con Mantova e Luparense mentre l'annata 2021/22 l'ha iniziata all'Athletic Carpi, dove ha totalizzato 7 presenze tra campionato e Coppa Italia di categoria. Nel suo palmares figura anche una Coppa di Slovenia vinta nella stagione 2013/14 con l'ND Gorica.

Alla Tritium arriva il jolly classe 1994 di origine albanese Besmir Balla, ex Pavia con 34 gettoni e 8 reti, Casarano, Aglianese, Città di Varese (7 reti in 31 partite) e Crema.