Università: orientamento online per i campus romagnoli 

Attualità

Cesena

| 12:05 - 04 Novembre 2021

Settimana di orientamento per studentesse e studenti.

Dall'8 al 12 novembre 2021 si svolgerà online l'iniziativa 'CampusForYou 2021', la settimana di orientamento per studentesse e studenti interessati ai corsi di laurea attivi nei Campus di Cesena e Forlì. Verranno presentati i 15 corsi di laurea e i due corsi di laurea magistrale a ciclo unico afferenti agli ambiti di: Economia e management, Ingegneria e architettura, Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione, Medicina e Chirurgia, Medicina veterinaria, Psicologia, Scienze, Scienze agro-alimentari, Scienze politiche e Sociologia. Inoltre, il 12 novembre si terrà AlmaGenitori, un evento pensato appositamente per i genitori al fine di offrire una panoramica sul mondo dell'Università di Bologna e sui servizi offerti dai due Campus romagnoli. Sempre il 12 novembre, alle 15 ci sarà la presentazione delle modalità di accesso ai benefici economici messi a disposizione da Er.Go, l'Azienda Regionale per il diritto agli studi superiori che si occupa di borse di studio, alloggi ed esonero tasse per gli iscritti dell'Università di Bologna.