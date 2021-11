Prima tagliano le gomme e poi li derubano, malviventi a Marina Centro di Rimini

Cronaca

Rimini

04 Novembre 2021

Una ruota forata.

Tagliano le gomme, avvicinano i commercianti a bordo delle auto e li derubano. Due episodi si sono verificati a Marina Centro di Rimini, nella zona Embassy proprio in questi giorni.

Una brutta avventura per un negoziante della zona. I fatti risalgono ad una decina di giorni fa. L'uomo e la moglie avevano appena chiuso il negozio e, intorno alle 20, erano saliti in auto diretti a casa. Sentendo l'andatura altalenante del mezzo, il commerciante ha accostato nei pressi di piazza Kennedy, è sceso e ha notato il taglio alla gomma. E' stato avvicinato da una persona che ha distratto lui e la moglie. La donna era scesa dall'auto per vedere cosa stava succedendo, lasciando la borsa incustodita. Un complice ha approfittato dell'attimo di distrazione e l'ha rubata.



"Siamo allo sbando" dice il commerciante "Un episodio come questo non mi era mai successo. E' una banda che lavora così, è chiaro. La zona non è sicura, non è vivibile. Quando fa buio c'è meno gente, è difficile arrivare e parcheggiare. E' pericoloso. Dall'anno scorso ho deciso di tenere chiuso al pomeriggio in inverno. Mi sento più sicuro".



Mercoledì sera è andata meglio ad un altro commerciante, avvisato dal collega. "Avevo parcheggiato l'auto davanti al mio negozio" racconta "Quando sono uscito erano circa le 19.40. Una volta salito in auto ho sentito subito che c'era qualcosa che non andava alle gomme. Memore di quanto raccontato dall'altro negoziante mi sono fermato in una zona illuminata e mi sono fatto venire a prendere". La ruota era tagliata, come confermato dal meccanico del commerciante. "E' un momento molto difficile" dice sconsolato "Noi commercianti dopo una certa ora, quando fa buio e la strada è meno frequentata chiudiamo a chiave l'ingresso del negozio".



Entrambi i commercianti concordano sul fatto che ci vogliono più controlli nella zona e che sia importante la prudenza e il passaparola tra negozianti per evitare episodi come questi.