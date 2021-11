"Rubicone fossa marathon": appassionati di mountain bike si ritrovano a Sogliano

Sport

Sogliano al Rubicone

| 10:27 - 04 Novembre 2021

Tutto pronto per la Rubicone Fossa Marathon.

Gli appassionati di Mountain Bike si danno appuntamento domenica 7 novembre a Sogliano al Rubicone per la terza edizione della Rubicone Fossa Marathon. Una manifestazione non competitiva con due percorsi principali. Uno da 45 km e 1600 metri di dislivello e uno da 28 km con 1000 metri di dislivello. E' anche previsto un terzo percorso alternativo in caso di meteo avverso.

Radio Bruno è la radio ufficiale dell'evento che permetterà ai partecipanti di godere delle bellezze dei sentieri dell'Alto Rubicone.

"Non sono percorsi troppo tecnici" dice Francesco Polverelli uno degli organizzatori "ci sono un paio di discese, segnalate, ma in generale è un percorso alla portata di tutti. Non essendo competitivo c'è tutto il tempo per godersi la pedalata."

Partenza, arrivo e ristoro finale saranno in piazza Matteotti.



In audio Francesco Polverelli