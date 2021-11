Bancale danneggiato alla vecchia pescheria, il 22enne: "Accuse ingiuste contro di me"

Cronaca

Rimini

| 07:50 - 04 Novembre 2021

Il bancale rotto (dalla pagina Facebook del sindaco di Rimini).

In una lettera aperta pubblicata dal Resto del Carlino e dal Corriere Romagna, il 22enne riminese, coinvolto nella rottura di un bancale della Vecchia Pescheria, spiega di essersi appoggiato ad esso e a quel punto il cedimento della pietra lo ha ferito, provocandogli una lesione del tendine d'achille. Il giovane lamenta il linciaggio mediatico e gli insulti ricevuti tramite social, il fatto che il bancale venisse "usato impropriamente" in maniera quotidiana da centinaia di persone, non solo giovani, e accusa in merito l'amministrazione comunale di Rimini, "che ha tollerato e ammesso tutto ciò". Anzi, evidenzia il giovane, molte persone si sono sedute su di esso durante gli incontri in campagna elettorale a sostegno del sindaco Jamil Sadegholvaad. Il 22enne, nella lettera, annuncia azioni legali.