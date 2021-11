Calcio giovanile, il Gabicce Gradara cala il tris di successi: Allievi, Giovanisismi 2007 e 2008

Sport

Gabicce Mare

| 15:57 - 04 Novembre 2021

La squadra Allievi del Gabicce Gradara.

Turno infrasettimanale per le squadre del settore giovanile (non ha giocato la Juniores9. Bilancio positivo: tre vittorie in tre match.

ALLIEVI

Gabicce Gradara – Muraglia 9-1

Partita a senso unico. Si comincia al 12’ con la rete di Gaggi che approfitta della corta respinta del portiere: 1 a 0. Al 26′ traversone in area di Bacchini trova pronto Petese che insacca: 2 a 0. Al 31′ su tiro dalla distanza di Finotti deviazione della difesa che sorprende l’incolpevole portiere: 3-0. Un minuto dopo Petese e Gaggi impegnano il portiere ospite bravo a respingere le conclusioni. Al 35′ il primo tiro avversario, Francolini blocca. Al 40′ Gaddoni viene steso in area, si incarica di battere il rigore Moutatahhir: il portiere è bravo a respingere. Al 44′ ottimo fraseggio tra Gaddoni e Morini che di prima intenzione serve in area Petese che non sbaglia: 4-0.

Il secondo tempo si apre con una punizione battuta dal Muraglia che Borselli para. Un minuto dopo il Gabicce Gradara realizza il 5-0 con Gaggi ben servito da Gaddoni. Al 51′ la squadra ospite cerca il gol con Barbalich: il tiro all’incrocio dei pali viene deviato in angolo da Borselli con un magistrale colpo di reni. Al 59′ e 66′ il Gabicce Gradara realizza altre due reti con Finotti e Gaddoni: 7 a 0. Il Muraglia trova il gol bandiera su rigore con Agostinelli. All 87′ Fuzzi realizza il più bel gol della giornata con una rasoiata da 25 metri: 8-1. Prima del fischio finale c è ancora tempo per un gol ad opera di Gaddoni ben servito da Fronzoni.

Prossimo incontro domenica 7 novembre alle ore 11:00 al Magi contro il Vismara.

GABICCE GRADARA: Francolini (1′ s.t. Borselli), Bacchini (20′ s.t. Zampolini), Moutatahhir, Magi, Morini, Semprini, Finotti (12′ s.t. Battistelli), Petese (6′ s.t. Andreani ), Fuzzi, Gaggi, (14′ s.t. Fronzoni) Gaddoni. A disp. Mancini e Roberti. All. Alessandro Magi

GIOVANISSIMI 2007

Nuova Montelabbate – Gabicce Gradara 0-4

Nuova vittoria per la squadra di Campanelli, questa volta in trasferta, in una gara giocata su un campo pesante. Gli avversari hanno cominciato la gara subito molto aggressivi anche se non sono mai riusciti ad impensierire il portiere Ricci. All’11’ vantaggio ospite in contropiede di Mbuop che un minuto prima calcia addosso al portiere a tu per tu. Al 24’ in seguito ad un recupero a centrocampo la palla arriva a Mboup che pesca dopo una sovrapposizione Boccalini il quale dal limite dell’area spara un missile sotto la traversa: 0-2. Al 14’ del secondo tempo su errore del portiere del Montelabbate è lesto Magi Samuele a correggere la palla in rete; al 18’ bellissimo tiro da fuori area di Pataracchia ma questa volta è bravo il portiere avversario e al 24’ ecco servito il poker: altra palla recuperata a centrocampo da Magi Samuele servizio in profondità per Pontellini che allarga sulla destra per Boccalini che di prima intenzione spedisce in rete.

Prossimo match domenica alle ore 11: sfida in trasferta alla leader K Sport Montecchio.

GABICCE GRADARA: Ricci, Boccalini (26’ Cangini), Del Bene (10’ st. Della Costanza), Sciuto, Pataracchia, Rossi (10’ st. Gaudenzi), Mboup, Farroni (15’ st. Pontellini), Magi Samuele (26’ st. Cipelli), Magi Filippo, Buccino. All. Campanelli.

GIOVANISSIMI 2008

GABICCE GRADARA – GRANATA 5-1

Pokerissimo della squadra di Gaudenzi ai danni del Granata. A segno Terenzi dopo 10’ con una azione corale: ha saltato uomo e segnato; raddoppio di Andruccioli con un tiro dalla distanza, tris ad opera di Terenzi con una azione simile a quella della prima rete, quindi doppietta di Guidi: prima chiude brillantemente un fraseggio e poi colpisce con un efficace tiro a parabola da fuori area. Netta la supremazia del Gabicce Gradara (più bassa la media anagrafica con tutti 2008 in campo) che avrebbe potuto segnare altre reti: la squadra è in crescita e il tecnico confida in ulteriori progressi dal punto di vista mentale e tecnico: nel fraseggio, nella velocità d’azione, in fase offensiva e in fase difensiva cercando nel contempo di ridurre gli errori soprattutto nei disimpegni.

Prossimo match domenica a Villa San Martino alle ore 9.

GABICCE GRANATA: Gaggi, Cavasin (20’pt Ridolfi), Ricci, Annibalini, Rossi, Colombari, Terenzi, Guidi, Andruccioli, Rossini, Ferraj (1’ st. Bana). All. Gaudenzi.