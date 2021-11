Caos traffico a Rimini, Hera sposta il cantiere: riapre la via bastioni meridionali

Attualità

| 17:43 - 03 Novembre 2021

Foto di repertorio.



Sono iniziati oggi, mercoledì 3 novembre, nella Circonvallazione meridionale di Rimini, all’altezza della rotatoria di via Bramante, i lavori di Hera per il collaudo della condotta fognaria e dell’impianto di sollevamento relativi alla Dorsale Sud.



L’intervento rientra nell’ambito delle opere del Piano di Salvaguardia della Balneazione (PSBO). Si sono registrati forti disagi al traffico, così Hera, d'accordo con la polizia municipale e la ditta esecutrice dei lavori, ha deciso di rivedere il cantiere, in modo tale da consentire la circolazione su via Bastioni Meridionali in entrambe le direzioni, salvo autobus e mezzi pesanti.



Hera, scusandosi per il disagio arrecato, informa che il cantiere, salvo imprevisti, terminerà a metà della prossima settimana.