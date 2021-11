Investire nel 2021: perchè trading online e criptovalute sono così apprezzati?

Attualità

| 17:18 - 03 Novembre 2021

Investire piace ad un numero sempre più grande di persone, che sperano di ottenere un guadagno mettendo in gioco i loro capitali. Ma quali sono le forme di investimento preferite dagli investitori? Ad essere particolarmente apprezzati nel 2021 sono il trading online e le criptovalute in generale. I motivi di tale preferenza sono numerosi, ma in cima alla lista troviamo sicuramente la possibilità di conseguire un profitto anche con cifre relativamente contenute.



Trading online e criptovalute: cosa sono?



Innanzitutto è opportuno chiarire cosa siano le criptovalute. Si tratta di monete digitali in origine nate come strumento di pagamento, ma che nel corso degli anni si sono rivelate interessanti come asset d'investimento. Tra le caratteristiche maggiormente apprezzate delle criptovalute troviamo la loro alta volatilità, che permette loro di aumentare o diminuire molto rapidamente il valore.



In realtà questo fattore, come confermano da Yuan Pay Group, soprattutto per i trader alle prime armi corrisponde anche al maggior rischio di questo tipo di investimento. Questo perché se è pur vero che è possibile ottenere un profitto molto rapidamente, è altrettanto vero anche il contrario, quindi perdere velocemente il capitale investito. A contribuire al successo delle criptovalute, troviamo i broker di trading online. Ma cos'è il trading online?



Si tratta di una modalità di investimento che può tranquillamente essere svolta da casa, attraverso un computer, un tablet o uno smartphone, e una buona connessione internet. Ma soprattutto, grazie ai broker e ad alcuni particolari strumenti offerti, anche mettendo in gioco capitali relativamente contenuti. I broker non sono altro che intermediari finanziati legalmente autorizzati che offrono i loro servizi attraverso piattaforme software.



Perché il trading online è amato?



I motivi per cui il trading online è particolarmente amato dagli investitori anche nel 2021 sono numerosi, ma in cima alla lista troviamo sicuramente una barriera d'ingresso per cominciare ad investire piuttosto contenuta. A seconda della piattaforma prescelta infatti, è possibile investire anche in criptovalute mettendo in gioco anche poche decine di euro. Ma non finisce qui.



Molti broker di trading online mettono a disposizione degli utenti la possibilità di aprire un conto demo gratuito. Si tratta di una particolare forma di account che non prevede un deposito di denaro reale, quindi per questo motivo non è possibile ottenere un profitto. Con un conto demo gratuito è possibile prendere confidenza con le tante funzionalità del software, ma anche apprendere i giusti fondamentali dell'attività di trading.



Alcuni broker inoltre, offrono strumenti di trading automatico. Si tratta di funzionalità che una volta impostati i corretti parametri, sono in grado di aprire e chiudere posizioni in maniera del tutto automatica al posto del trader. Questo consente di non dover stare tutto il giorno incollati allo schermo, quindi di prendere l'attività di trading in maniera meno stressante sotto il punto di vista psicologico.