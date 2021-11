Blockchain: tutto sulla tecnologia dietro le criptovalute

Attualità

Nazionale

| 17:15 - 03 Novembre 2021

La parola blockchain è oggi di utilizzo comune grazie all'ampia diffusione delle criptovalute. Ma cos'è esattamente? E quali sono le sue applicazioni per investire su questi strumenti finanziari? Ecco tutto ciò che si deve sapere su questa tecnologia.



Cos'è la Blockchain



Comunemente la nascita della blockchain è spesso associata a quella dei Bitcoin nel 2009, ma il suo sviluppo è precedente, dato che è un sistema che ha contribuito alla creazione delle criptomonete. Ma cos'è la blockchain? È un insieme di tecnologie attraverso cui sarà possibile creare un registro di operazioni che avvengono su una specifica rete, rendendo ogni transazione, decentralizzata, tracciabile e verificabile. Grazie a queste caratteristiche la tecnologia blockchain è molto sicura, rendendola adatta per tutte le attività di business e per le transazioni delle criptomonete.



Come funziona la blockchain: l'algoritmo di consenso



La blockchain si basa su un sistema che prevede una decentralizzazione, ovvero le informazioni non verranno registrate su un unico server ma distribuite su un gruppo di computer chiamati nodi.



Ogni transazione dovrà essere verificata da una catena di blocchi, ovvero dall'insieme dei computer presenti in un nodo, estraendo un codice alfanumerico che identificherà l'operazione, rendendola immutabile. Questo processo viene effettuato utilizzando diverse tipologie di algoritmi di consenso: il Proof of Work, il Proof of Stake e il Proof of History.



Proof of Work: è l'algoritmo che caratterizza i Bitcoin e che permette l'estrazione del codice alfanumerico attraverso un processo che prende il nome di mining. Per convalidare una transazione si utilizzerà la potenza di calcolo dei computer della rete, offrendo un'elevata sicurezza ma con un elevato consumo di energia. Inoltre, è prevista anche una bassa scalabilità, ovvero la capacità della blockchain di processare un certo numero di operazioni al minuto.



Proof of Stake: è un algoritmo di consenso utilizzato dalla nuova generazione di criptovalute come l'Ada di Cardano e che si basa sul concetto di staking. Infatti, per convalidare una transazione verranno utilizzate un certo gruppo di monete mantenute in "staking", ovvero accumulate all'interno di alcuni nodi principali. Un sistema che richiede molta meno energia e offre la possibilità di effettuare un numero maggiore di operazioni al minuto.



Proof of History: è l'evoluzione dell'algoritmo Proof of Stake sviluppato dal team della criptovaluta Solana e prevede la presenza all'interno di ogni nodo di una sorta di orologio che permette di sincronizzare tutte le attività che vengono effettuate nella blockchain. In questo modo si potrà aggiornare il registro velocizzando le operazioni e raggiungendo fino a 50.000 transazioni al minuto.



Blockchain e il trading sulle criptovalute



La tecnologia blockchain ha reso possibile offrire un sistema sicuro e affidabile attraverso cui scambiare le criptovalute. Infatti, basta registrarsi a un broker o un exchange e sarà possibile effettuare una compravendita di qualunque valuta, grazie alla presenza di un portafoglio digitale che si collegherà alla blockchain, permettendo di identificare il codice alfanumerico collegato alla transazione.



Come confermano da Bitcoin Profit, operare sulle criptovalute richiede numerose competenze, dato che rispetto alle valute tradizionali, il loro prezzo viene stabilito dalla domanda e dall'offerta ed è soggetto ad ampia volatilità, con improvvise oscillazioni. Per questo se si decide di investire sulle monete digitali si dovrà porre molta attenzione a ogni operazione, soprattutto se si è alle prime esperienze con il trading e scegliendo i giusti strumenti. In questa prospettiva può essere utile valutare di affidarsi ai sistemi di trading automatico, ovvero a un broker che disponga di una piattaforma con un software che gestirà le singole attività di trading.