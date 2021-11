Vaccini, Rimini ultima provincia per copertura in Romagna. Sospesi 219 sanitari "no vax"

Attualità

Rimini

| 17:01 - 03 Novembre 2021

Vaccino anti covid.

C'è preoccupazione nel territorio dell'Ausl Romagna per le alte percentuali di personale medico e infermieristico non vaccinato. Il numero degli operatori sanitari sospesi è salito in una settimana da 187 a 204 (23 convenzionati) a cui si aggiungono 15 dirigenti, totale 219.



Il direttore sanitario dell'Ausl Romagna, Mattia Altini, fa appello ancora una volta alla vaccinazione, sottolineando che secondo i dati del rapporto regionale relativo alle infezioni da Covid-19, il rischio di contrarre il virus per i non vaccinati è di circa 3 volte superiore ai vaccinati, cinque volte maggiore il rischio di un ricovero.



Rimini rimane fanalino di coda in Romagna per le vaccinazioni: Il 75% della popolazione ha completato la vaccinazione, contro l'82% di Ravenna, l'82% di Cesena e l'83% di Forlì.