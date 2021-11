Coronavirus: a Rimini contagi stabili (30), calano in regione casi e tasso di positività

Attualità

Rimini

| 16:47 - 03 Novembre 2021

Bollettino Covid 3 novembre 2021.



Nel riminese si registrano 30 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-,2 24 sintomatici e 6 asintomatici. In settimana finora 84 casi, media 28 al giorno (in calo per ora, rispetto alla settimana precedente, che era di 35). Rimangono due i pazienti ricoverati in terapia intensiva. In regione sono in totale 30 (+1), mentre scendono a 315 (-5) quelli dei reparti Covid. Cinque i decessi: una donna di 105 anni (Modena), una di 103 (Cesena), un 72enne (Forlì), un 86enne (Ravenna), una 96enne (Ferrara). I nuovi casi sono 222 su un totale di 31.175 tamponi. Il tasso di positività scende allo 0,7%



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Bologna e Ravenna, entrambe con 46 nuovi casi, seguite da Rimini (30). Poi il Circondario Imolese (20), Piacenza (18), Cesena (16), Ferrara e Forlì (entrambe con 15 nuovi casi), Reggio Emilia (13). Infine, Modena (2) e Parma (1).