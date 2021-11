Coronavirus: nove le classi in quarantena nel riminese

Attualità

Rimini

| 16:54 - 03 Novembre 2021

Foto di repertorio.



A Rimini cresce il numero di classi in quarantena per le infezioni da Sars-CoV-2. Da tre si sono triplicate: nove, nella settimana dal 25 al 31 ottobre. Nel dettaglio tre classi di scuola primaria, una in una scuola secondaria di primo grado e cinque classi di secondarie di secondo grado. Stesso identico numero di classi in quarantena per Ravenna e Cesena, zero invece per Forlì.



Nessun nuovo focolaio invece in ospedale e nelle Rsa del territorio. Nel riminese sono stati complessivamente due - uno in ospedale e uno in una Rsa - dal 13 settembre al 31 ottobre.