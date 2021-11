Dal 13 al 16 Novembre 2021 il meglio del food e del turismo in mostra a Venezia

Eventi

04 Novembre 2021

Saloni dell’Hotel Monaco & Grand Canal.



A Venezia, negli storici saloni dell'Hotel Monaco & Grand Canal di Venezia, dal 13 al 16 Novembre 2021, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, si terrà la manifestazione Fiet Exhibition. Un Open Day di 4 giorni per promuovere turismo e cibo, eccellenze del territorio italiano.



Il cibo italiano è, infatti, un elemento imprescindibile della “esperienza Italia”. Secondo l’Untwo è proprio l’unicità del patrimonio culturale intangibile a determinare sempre di più il fattore discriminante della competitività turistica. Lo è per la sua capacità di rappresentare il Paese e la sua cultura, per la sua riconoscibilità e attrattività internazionale, per la capacità di generare condivisione e racconto. Il legame tra questi settori è già fortemente radicato in tutta Italia ma, occorre continuare a investire. È necessario assumere una visione strategica e una pianificazione di lungo periodo per puntare su un turismo sinergico con le forze endogene dell’economia e sviluppare così un’offerta sempre più ricca, in cui ogni filiera possa creare valore aggiunto per l’intero sistema.



"In quest’ottica si inserisce in modo determinante il nostro format per rendere sia gli espositori che raccontano i propri prodotti, i luoghi di origine, il territorio, le tradizioni, le materie prime, sia i buyer e gli operatori horeca che scoprono nuove specialità alimentari attraverso percorsi sensoriali che ne valorizzano l’unicità dei territori di provenienza delle materie prime. Ingresso gratuito", spiegano gli organizzatori.



Per info e prenotazioni www.fiet.World. L'evento è Patrocinato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali