Più di due milioni di contributi, ecco le scuole di Rimini e Provincia beneficiarie

Attualità

Rimini

| 15:48 - 03 Novembre 2021

Scuole Marvelli.



È stato pubblicato il decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione". Saranno 32 gli istituti scolastici della Provincia di Rimini a ricevere i contributi per una cifra totale superiore ai 2 milioni di euro.



Il bando, spiega il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti,"è finalizzato all’acquisto di monitor digitali interattivi touch screen per la didattica, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche nuove e inclusive, nonché per adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole".



Questo nel dettaglio le risorse spettanti agli istituti scolastici riminesi



IC Pennabilli 23.346,89 €

S.M.S. "A. Bertola” 42.316,28 €

IC San Giovanni in Marignano 46.693,82 €

IC Mondaino 24.806,10 €

S.M.S. "Teresa Franchini" 51.071,38 €

Circolo Didattico 6 Rimini 65.663,21 €

IC Igea 55.448,90 €

IC Ospedaletto 36.479,55 €

IC Novafeltria "A. Battelli" 65.663,21 €

IPSSEOA ‘Severo Savioli’ Riccione 59.826,47 €

IC ‘A. Marvelli’ Rimini 110.897,85 €

Liceo ‘A. Serpieri’ 90.469,31 €

IC Valle del Conca Morciano 83.173,40 €

IC ‘Gianfranco Zavalloni’ Riccione 78.795,83 €

I.P.S.S.E.O.A. "S.P. Malatesta" Rimini 49.612,19 €

Liceo ‘A. Einstein’ Rimini 70.040,74 €

Circolo 2 Santarcangelo di Romagna 30.642,81 €

I.T.T. "M. Polo" Rimini 49.612,19 €

Liceo "A. Volta - F. Fellini" Riccione 116.734,59 €

IC Centro Storico Rimini 87.550,92 €

IC Circolo 1 Santarcangelo di Romagna 52.530,55 €

IC Misano Adriatico 67.122,38 €

I.S.I.S.S. "P. Gobetti" Morciano 71.499,92 €

IC ‘XX Settembre’ Rimini 64.204,04 €

I.S.I.S.S. "L. Einaudi - R. Molari" Santarcangelo di Romagna 93.387,67 €

IC Bellaria 49.612,19 €

IC Miramare 61.285,65 €

I.T.S.E. "R. Valturio" Rimini 49.612,19 €

I.T.T.S. "O. Belluzzi - L. Da Vinci" Rimini 89.010,13 €

I.P. "L.B. Alberti" Rimini 43.775,46 €

IC 1 Riccione 77.336,66 €

IC Ponte sul Marecchia 74.418,31 €