Perde il controllo del camion e finisce nel fosso, ferito il conducente

Cronaca

Rimini

| 15:38 - 03 Novembre 2021

Incidente stradale oggi pomeriggio (mercoledì 3 novembre), intorno alle 14.30, sulla via Montescudo a Rimini. Un corriere della ditta Brt, per cause in corso d'accertamento, stava procedendo in direzione Rimini-Montescudo, quando ha perso il controllo del furgone ed è finito nel fossato ai bordi della carreggiata stradale. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, con ambulanza e automedica, e i Vigili del Fuoco, per estrarre il ferito dall'abitacolo. Il corriere ha riportato nell'incidente, dai primi riscontri, un trauma cranico, ed è stato ricoverato in ospedale. Una pattuglia della Polizia Municipale si è occupata dei rilievi e di regolare la circolazione stradale.