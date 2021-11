Rimini Calcio giovanili, la Under 19 pareggia a Forlì 0-0. Sorride la Under 17 Elite: 2-0 al Progresso Successo anche per la Under 15 Elite sul campo del Corticella: 1-2

Sport Rimini | 15:21 - 03 Novembre 2021 La squadra Juniores del Rimini. UNDER 19 Nazionale 5' Giornata – Girone E FORLÌ FC – RIMINI FC 0 – 0 FORLI' FC Balestra, Cicognani, Mambelli, Conficconi, Nannetti (83' Manetti), Bandini, Lupatelli (68' Raies), Franchini, Martoni, Valentini, Filippi (61' Aloisi) A disp: Morgagni, Longo, Giacalone, Eleonori, Pergolini, Maiolani All. Graffiedi RIMINI FC Lazzarini, Guidi, Marcello, Tiraferri, Bianchi, Fabbri (65' D'Orsi), Bracci, Russo (75' Bedetti), Marconi (90' Capi), Zanni (82' Tomassini), Pozzi (70' Cherubini) A disp: Porcellini, Marinucci, Zavoli, Palumbo All. Brocchini A Forlì pareggio a reti inviolate per i ragazzi di mister Brocchini, in una partita molto fisica e con poche occasioni da ambo le parti. Il Rimini ha la palla del vantaggio al 15° quando Marconi, ben servito da Pozzi, calcia alto da buona posizione. Al 61° opportunità per il Forlì con Martoni che sugli sviluppi di un corner colpisce di testa alto sopra la traversa. UNDER 17 Élite 8' Giornata – Girone C RIMINI FC – PROGRESSO 2 – 0 Reti: 22' Di Pollina, 89' Ricci RIMINI FC Conti, Gabriele, Minni (70' Cicconetti ), Caverzan (70' Lilla ), Morelli (70' Zamagni ), Madonna, Zangoli (85' Hassler), Ricci, Pompili (63' Dani), Alvisi, Di Pollina A disp: Cerretani, Ciavatta, Diagne, Righini All. Muratori Partita molto sentita da entrambe le squadre, si nota subito una grande concentrazione da parte dei ragazzi di mister Muratori. Risultato sbloccato dall'ottimo Di Pollina, poi la gara rimane sotto il controllo dei biancorossi che la chiudono sul finale con il gol di Ricci. Prova di grande maturità per i nostri ragazzi che portano a casa 3 punti molto importanti per la classifica. UNDER 15 Élite 8' Giornata – Girone C CORTICELLA – RIMINI FC 1 – 2 Reti: 5' Autogol (C), 66' Brolli, 73' Para RIMINI FC Di Ghionno, Urbinati (70' Ghetti), Drudi, Lepri (56' Zanieri), Imola, Magi, Cenci (46' Morri), Alessi (62' Rota), Para, Padroni, Carlini (41' Brolli) A disp: Cavicchi, De Gaetano All. Berretta Vittoria sudata e meritata per l'Under 15 che supera di misura i pari età del Corticella. Gara che si apre con uno sfortunato autogol di Carlini che porta in vantaggio i padroni di casa al quinto minuto. Il Rimini continua ad attaccare creando numerose occasioni, la più nitida all'undicesimo del primo tempo, ma il rigore di Padroni finisce sul palo. La partita svolta a quattro minuti dal termine con la rete del subentrato Brolli, i biancorossi ci credono ancora di più e al terzo minuto di recupero siglano il gol della vittoria con Para. UNDER 14 Provinciale Campionato Provinciale Under 15 – 6' Giornata – Girone B RIVER DELFINI 2018 – RIMINI FC 1 – 1 Reti: 4' Di Pollina, 11' Mhilli (D) DELFINI Pericoli, Casali, Capelli, Carlini, La Selva, Terlizzi, Astolfi, Lasala, Pesce, Greco, Mhilli All. Bellemo RIMINI FC Perazzi, Ceka (40' Amantini), Fabbri, La Selva (40' Moretti), Manzi, Ronci, Fontemaggi (52' Neri), Mataj, Foschi, Eco (48' Lombardi L.), Di Pollina (52' Lombardi N.) A disp: Cavicchi, Franco, Parma All. Berardi Gara sbloccata da Di Pollina al 4' con un tiro dai 25 metri che si infila all'incrocio dei pali. Pareggia per i Delfini qualche minuto più tardi Mhilli con una conclusione da fuori area. A più riprese la retroguardia biancorossa vacilla e si salva solo grazie all'imprecisione avversaria davanti a Perazzi, il risultato comunque non cambierà più. Test Match RIMINI FC – IMOLESE 0 – 0 RIMINI FC Perazzi, Amantini, Fabbri, Cristiani, Manzi, Parma, Fontemaggi, Matay, Foschi, Franco, Moretti A disp: Ronci, Ramja, Lombardi N., Lombardi L., Neri, Di Pollina, Ceka, Facaoaru, Laselva, Eco All. Berardi Ottima prova del Rimini contro i pari età rossoblu. A dispetto del risultato ad occhiali, partita viva e con tante emozioni. Da segnalare i tre legni colpiti dagli ospiti, ed un rigore fallito a metà secondo tempo dai biancorossi.