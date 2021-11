A Rimini l'inaugurazione dell' area verde intitolata "Giardini Milite Ignoto"

Attualità

Rimini

| 15:21 - 03 Novembre 2021

L’area verde tra Via Covignano e la Scuola primaria Enrico Toti.

Saranno i giardini e tutta l’area verde compresa tra la via Covignano e la scuola primaria che prende il nome da Enrico Toti, decorato militare italiano, caduto nella I Guerra Mondiale, ad essere intitolati “Giardini Milite Ignoto – Medaglia d’oro al valor Militare”. Un' intitolazione approvata lo scorso settembre dalla Giunta Comunale, che l’Associazione Nazionale Comuni Italiani aveva proposto a tutti i Comuni, in occasione del centenario della traslazione del Milite Ignoto nel sacello dell’Altare della Patria, cerimonia solenne avvenuta esattamente al Vittoriano il 4 novembre del 1921.



Un’area verde, nel cuore della città, frequentata soprattutto da giovani e studenti che avranno la possibilità di vivere ogni giorno un luogo dedicato alla memoria del valore di tutti coloro che, in ogni tempo, in ogni occasione e spesso in silenzio, si sono sacrificati per la Patria, cadendo con le armi in pugno e senza una degna sepoltura.



Alla cerimonia, prevista per venerdì 5 novembre alle 11.00, parteciperanno i rappresentanti delle istituzioni cittadine, delle associazioni combattentistiche e d'arma con i loro labari e anche una classe della Scuola Primaria Toti in rappresentanza del mondo scolastico.