Rimini, a gennaio 2022 aprono le nuove scuole Ferrari

Attualità

Rimini

| 15:15 - 03 Novembre 2021

Le nuove scuole Ferrari di Rimini saranno pronte a gennaio 2022. Da dicembre inzieranno invece i traslochi: gli studenti, al momento ospitati nella "vecchia" scuola Montessori, torneranno con l'anno nuovo nelle aule della loro scuola, che sarà un vero e proprio spazio di quartiere, come evidenziato dall'amministrazione comunale. Oltre gli spazi didattici per la scuola materna e la scuola primaria sono previsti, sopra la nuova palestra, anche spazi dedicati ad attività extrascolastiche, anche in orari serali: "Un approccio che segue quello già sperimentato al Villaggio Primo Maggio, alla Gaiofana o con le nuove scuole Montessori di via Cuneo", spiega il vicesindaco Chiara Bellini, che aggiunge: " Questo intervento assume particolare rilevanza, anche simbolica, in un contesto sociale come quello di Borgo Marina, nel quale la nuova amministrazione intende intervenire per favorire nuovi spazi di socializzazione e integrazione".



Le prime ad essere pronte saranno proprio le aule delle scuole materne, delle primarie e la palestra. Per ultimi saranno ultimati i giardini, sia per questioni logistiche (è necessario attendere la fine del passaggio dei mezzi di trasloco, che rovinerebbero i nuovi spazi) sia perché, per piantumare i nuovi arredi verdi, sono necessarie condizioni climatiche adeguate.