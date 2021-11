Record di medaglie per la Polisportiva Celle al Campionato Regionale di Ginnastica Artistica

Sport

Rimini

| 15:00 - 03 Novembre 2021

Alcune allieve della Polisportiva Celle.

La Polisportiva Celle primeggia a conclusione del Campionato Individuale Gold Junior e Senior di Ginnastica Artistica, svoltasi nel fine settimana nella palestra della società Renato Serra a Cesena. E' stato raggiunto il record di podi: 10 medaglie d’oro, 5 medaglie d'argento, 7 bronzi e 4 titoli di Campionesse generali di specialità, sono i meriti conquistati dalle ginnaste riminesi in gara domenica 31 Ottobre.



Si comincia nella prima gara Gold categoria Junior 1 con Brighi Sofia che conquista 2 ori e il titolo di Campionessa assoluta nelle specialità Corpo libero e Volteggio (5° nella classifica generale), Bordini Viola cat. Junior 2 è bronzo nella gara di domenica al Volteggio (6° nella classifica generale).

Nella seconda gara cat. Junior 3 Battistini Suamy mette al collo la medaglia d’argento per il corpo libero e quella di bronzo a trave (2° nella classifica generale) .

Fra le Senior 1, Palazzini Elisa è campionessa regionale assoluta al Volteggio e oro a parallele nella gara di giornata (4° nella classifica generale).

Semprini Carlotta conquista l' argento nel corpo libero e trave.

Antonacci Elisa è ottava sui 4 attrezzi .

Nella terza gara Gold Senior 2 per la Polisportiva Celle arrivano altri podi .

Giacchi Agnese è campionessa regionale a parallele e nella classifica della giornata oro al corpo libero (2° nella classifica generale).

Anche Alba Ricci conquista i giudici ed è campionessa regionale con il suoi splendidi esercizi a corpo libero e trave (6° nella classifica generale), Pfister Stella, rientrata in gara dopo 2 anni di assenza, è 5° nella classifica generale . Ricordiamo l’assenza da quest’ultima gara di Elisa Beltrambini per problemi fisici.

Anche nel Campionato individuale Silver LD i podi non mancano.

Nella Cat. Senior 1 Oro per Sara Savona, argento per Cardinali Margherita e bronzo per Caterina Giorgini.

Nella cat. Junior 2 Argento per Giulia Fabbri mentre Gaia Gabrielli è quinta.



La polisportiva Celle si pregia di aver accompagnato in gara ben 10 atlete Gold e 5 atlete Silver tutte riminesi, allenate da Michela Carlini , Beatrice Bruni e Thomas Grasso in questo percorso tutto in crescita.