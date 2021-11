Volley C femminile, Riccione sconfitta a Cervia per 3-0

Sport

Riccione

| 14:49 - 03 Novembre 2021

Cedono ma lottano fino all'ultimo pallone le ragazze di Riccione di coach Brunetti che tornano a casa dalla trasferta di Cervia sconfitte 3-0 (25-19/25-21/25-23). Che sul campo di Cervia non sarebbe stato facile per Riccione lo si sapeva fin dalla vigilia della gara ma, al di là del risultato finale, dalla squadra di Brunetti si aspettavano ulteriori risposte e conferme sulla crescita nel gioco che, nonostante la forza dell'avversario, si sono viste. Ha vinto alla fine con merito la squadra di casa una partita a tratti molto equilibrata, tanti allunghi delle locali ma sempre un Riccione propositivo a rincorrere e impattare le avversarie.

"Non è forte colui che non cade mai , ma colui che cadendo si rialza" cita una famosa frase, quindi testa a sabato 6 novembre, un'altra trasferta, contro il Flamigni Panettone Kelematica a S.Martino in Strada FC, ore 19.00.

LA PARTITA Coach Brunetti parte con: Bigucci al palleggio, Ugolini A. Ugolini M. Ricci, Soldati e Mangianti al centro, Pari libero. All'inizio del primo set vediamo un Riccione in campo che deve ancora bene ingranare in ricezione e prendere le sue misure, Cervia ne approfitta e stacca in un batter d'occhio le riccionesi (6-1). Ugolini e compagne accorciano sul (15-13) e si continua su questo equilibrio fino a fine set. C'è spazio anche per Fusini che sostituisce il capitano Ugolini.

Sugli ultimi scambi, quando la palla "scotta" e c'è bisogno fortemente di mettere a terra il pallone, Cervia con la sua esperienza ha la meglio (21-18/23-19) e vola alla conquista del primo parziale (25-19).

2°set: Nel secondo parziale è ancora Cervia a partire bene (5-1), Riccione non ci sta e contro sorpassa le avversarie (5-6) con una serie di servizi ficcanti di Mangianti. Altro allungo di Cervia che si riporta in vantaggio (10-6). C'è spazio per Pivi che sostituisce Mangianti. Scambi lunghi e bel gioco in campo, con un Riccione che regge bene in ricezione sia con Pari che con Ricci, in fase offensiva in evidenza la centrale Soldati (a referto con 11 punti). Si arriva sul finale del set ma è ancora una volta Cervia a trovare l'allungo decisivo, prima (23-20) poi la chiusura del set sul (25-21).

3°set: La partenza del terzo set può far sembrare un monologo della compagine locale (11-7/15-11) invece Riccione non molla. Sono ora Ugolini e compagne a condurre (18-20) poi (20-22) fino a quando il coach avversario chiama tempo.

Al rientro alcuni errori di troppo permettono l'aggancio di Cervia (23-23). La tensione sale tra le fila riccionesi, Cervia con autorevolezza trova il match point dopo di che chiude il match al servizio (25-23).

Riccione: Ugolini a. 6, Ugolini m. 7, Ricci 6, Fusini 2, soldati 11, Mangianti 5, Pivi 5, Bigucci 1, Pari libero, Pari ne Campana ne