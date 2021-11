Covid, contagi in crescita anche a San Marino: 59 casi in sette giorni In ospedale sono ricoverate quattro persone, i casi attivi sono 86

Attualità Repubblica San Marino | 14:48 - 03 Novembre 2021 Foto Simone Fiorani. Anche a San Marino aumentano i contagi da Sars-CoV-2. Nella settimana dal 25 al 31 ottobre sono stati 59 i nuovi casi, su 1466 tamponi, tasso di positività del 4,02%, il più alto dell'ultimo mese e mezzo. I nuovi casi erano calati da 26 a 5, per poi risalire a 28 nella settimana dal 18 a al 24 ottobre: aumentano i tamponi, ma aumenta anche il tasso di positività. Le guarigioni, negli ultimi sette giorni, sono state 7. Crescono dunque i casi attivi, toccando quota 86: quattro le persone ricoverate in ospedale, 82 quelle seguite a domicilio. A esse si aggiungono 73 persone in quarantena.



