Imprese Green, nel riminese crescono meno rispetto al resto della Regione

14:13 - 03 Novembre 2021

Buona diffusione delle imprese green nel territorio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini (soprattutto nella provincia forlivese) in crescita annua e con un'incidenza, sul totale delle imprese, sostanzialmente in linea con quella regionale. L'Agroalimentare è il settore prevalente, con più della metà delle imprese “verdi”; a seguire, Ciclo rifiuti, Energie rinnovabili ed efficienza energetica e Mobilità. Positivi, inoltre, anche i risultati in termini di professioni verdi (cosiddetti green jobs) e imprese che hanno effettuato eco-investimenti. Questo, in sintesi, è quanto emerge dagli ultimi dati resi disponibili dall’Osservatorio Regionale GreenER, aggiornati a settembre 2021 ed elaborati dall'Osservatorio Economico della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini



Nell’area Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, a settembre 2021, risiedono, in totale, 1.096 imprese green, che rappresentano il 17,4% delle imprese green regionali; rispetto ad ottobre 2020 si registra una crescita del 5,9% (+6,3% in Emilia-Romagna). In termini di incidenza, le imprese “verdi” dell’aggregato Romagna costituiscono il 15,4‰ del totale delle imprese attive territoriali, dato sostanzialmente simile a quello dell’Emilia-Romagna (15,7‰).



Con riferimento ai settori prevalenti, più della metà delle imprese green si concentra nell’Agroalimentare (626 unità, 57,1% del totale); seguono, Ciclo rifiuti ed Energia rinnovabile ed efficienza energetica (73 per ciascuno, 6,7%) e Mobilità (65, 5,9%). Riguardo, invece, al peso settoriale sulle correlate imprese green regionali, troviamo, nell’ordine: Agroalimentare (20,7%), Energia rinnovabile ed efficienza energetica (18,7%), Mobilità (17,7%), Bonifica siti (17,2%), Tessile, abbigliamento e calzature (16,9%) e Ciclo rifiuti (16,4%).



Proseguendo, a fine anno 2020 gli occupati che svolgono una professione di green job sono pari a 44mila unità (il 14,0% dell’Emilia-Romagna); questi rappresentano il 13,6% del totale degli occupati nell’intera economia territoriale, incidenza inferiore a quella regionale (15,6%) ma in linea con quella nazionale (13,7%). Sono circa 10.500, inoltre, le imprese che hanno deciso di investire in tecnologie e prodotti green nel quinquennio 2016-2020 (il 30,4% dell’Emilia-Romagna); il 93,6% delle stesse riguardano piccole imprese (meno di 50 dipendenti) e il 75,1% opera nel macrosettore dei servizi.



FOCUS PROVINCIA DI RIMINI In provincia di Rimini, a settembre 2021, risiedono, nel complesso, 310 imprese green, che rappresentano il 4,9% delle imprese green regionali; rispetto ad ottobre 2020 si registra una crescita dell'1,6%, inferiore però a quella regionale (+6,3%). In termini di incidenza, le imprese “verdi” costituiscono l'8,9‰ del totale delle imprese attive provinciali, dato più basso di quello dell'Emilia-Romagna (15,7‰).

Con riferimento ai settori prevalenti, la metà esatta delle impresesi concentra nell’Agroalimentare (155 unità, 50,0% del totale); seguono Mobilità (28, 9,0%), Ciclo rifiuti (24, 7,7%), Energia rinnovabile ed efficienza energetica (22, 7,1%) ed Edilizia (19, 6,1%). Per ciò che riguarda, invece, il peso settoriale sulle corrispondenti impreseregionali, troviamo, nell'ordine: Mobilità (7,6%), Bonifica siti (7,5%), Chimica verde (7,0%), Ciclo idrico integrato (6,5%), Edilizia ed Energia rinnovabile ed efficienza energetica (5,6% per ciascuno).Proseguendo,glisono pari a 17mila unità (il 5,4% dell’Emilia-Romagna); questi rappresentano l’11,8% del totale degli occupati nell’intera economia provinciale, incidenza inferiore sia a quella regionale (15,6%) sia al dato nazionale (13,7%). Nel confronto con le 107 province italiane, Rimini si colloca al 68° posto per incidenza degli occupati green sul totale degli occupati in provincia.Sono circa 5.400, infine, le imprese che hanno deciso di(15,6% dell’Emilia-Romagna, terzo posto dopo Bologna e Ravenna); il 94,1% delle stesse sono piccole imprese (meno di 50 dipendenti) e il 79,1% opera nel macrosettore dei servizi.