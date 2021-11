Santarcangelo, due nuove case popolari a San Martino dei Mulini

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:08 - 03 Novembre 2021

San Martino dei Mulini (foto di repertorio da Google Street View).



Completati i lavori di ristrutturazione, i due nuovi alloggi Erp di San Martino dei Mulini saranno inaugurati venerdì 5 novembre alle ore 15, con taglio del nastro e brindisi augurale alla presenza della sindaca Alice Parma, degli assessori della Giunta comunale e dei vertici di Acer.



La casa bifamiliare collocata all’incrocio tra via Trasversale Marecchia e la strada Marecchiese è stata oggetto di un intervento di ristrutturazione edilizia e miglioramento sismico volto alla realizzazione di due alloggi di edilizia residenziale popolare, uno al piano terra – pienamente accessibile anche a persone disabili – e uno al primo piano.



L’appartamento al piano terra misura 63,44 metri quadrati ed è composto da soggiorno con angolo cottura, una camera da letto matrimoniale e una singola, studio, bagno e ripostiglio. Quello al primo piano – 43,55 metri quadrati – presenta invece soggiorno con angolo cottura, una camera da letto matrimoniale e il bagno. Entrambi gli alloggi hanno a disposizione due parcheggi auto esterni a uso esclusivo e un'area comune.



Il costo dell'intervento di ristrutturazione ammonta a circa 270.000 euro, finanziati in parte dal Comune di Santarcangelo e in parte da Acer (Agenzia Casa Emilia-Romagna) di Rimini, che ha curato anche progettazione e direzione dei lavori, durati circa un anno.