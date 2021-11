Caos targhe San Marino finalmente risolto, emendamento salva frontalieri da sanzioni

Attualità

Repubblica San Marino

| 13:33 - 03 Novembre 2021

Targa sammarinese.

Va verso una soluzione il 'caso targhe' di San Marino, collegato al divieto di circolazione, introdotto dal decreto Sicurezza del 2018, per i veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e condotti da residenti in Italia da oltre 60 giorni e che coinvolgeva diversi 'frontalieri'. Un emendamento approvato ieri (martedì 2 novembre) in Senato, informa la Segreteria di Stato Affari Esteri della Repubblica, consentirà la circolazione in Italia di veicoli anche condotti da residenti in territorio Italiano da oltre 60 giorni con la presenza a bordo del proprietario. E viene inoltre stabilita la possibilità per i conducenti residenti in Italia da oltre 60 giorni di condurre veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino, purché gli stessi siano collegati a imprese con sede nel territorio sammarinese da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa. "Grazie a un costante, abile ed intenso lavoro diplomatico e istituzionale si è pertanto conclusa una questione particolarmente sensibile in capo a lavoratori e cittadini sammarinesi", dice la Segreteria di Stato. L'adozione del provvedimento, che si iscrive nell'ambito della legge europea, avverrà dopo il ritorno alla Camera dei deputati e la conseguente pubblicazione in gazzetta ufficiale.