Novembre si apre con tanti appuntamenti a Rimini tra arte, cultura, musica e cinema

Rimini

| 12:05 - 03 Novembre 2021

Ponte di Tiberio.

Prosegue lo Speciale d’autunno del Festival del mondo antico con gli ultimi due incontri al museo della città con gli autori Lia Celi e Giulio Guidorizzi che presentano le loro più recenti pubblicazioni (4 e 11 novembre). In cineteca si conclude invece la rassegna letteraria dedicata ai libri su Federico Fellini, Fellini in stampa, con lo storico del cinema Nicola Bassano (5 novembre). Con 36 titoli in cartellone e più di 60 serate di spettacolo continuano anche gli appuntamenti della Stagione di Prosa, mentre la musica trionfa al Teatro Galli con la stagione lirica che propone Lucia di Lammermoor, l'opera di Gaetano Donizetti, scritta da Salvadore Cammarano e ispirata al celebre romanzo 'The Bride of Lammermoor' di Walter Scott (venerdì 5 e domenica 7 novembre) e con il Concerto Sinfonico della Sagra Musicale Malatestiana che vede sul palco il M° Riccardo Chailly come direttore d’orchestra della Filarmonica della Scala (lunedì 8 novembre).



Tra le mostre da visitare, ultimi giorni per la Mostra dedicata a Giovanni da Rimini, Maestro del Trecento, a Palazzo Buonadrata (fino al 7 novembre) e l’esposizione alla Biblioteca Gambalunga delle preziose testimonianze della Divina Commedia (fino al 13 novembre): dalle preziose testimonianze manoscritte miniate del Trecento fino alle prime opere a stampa, insieme a libri, grafiche e fotografiche che documentano il mito di Francesca da Rimini.

Nel week-end appuntamento con la dolcezza in centro storico con la festa del cioccolato ‘Ciocùlèda’ e con le visite guidate nei luoghi identitari della città, dal Fellini Museum al Teatro Galli, dal Part – Palazzi dell’arte Rimini alla Domus del Chirurgo, senza dimenticare i percorsi in città con i City tour.

Gli appuntamenti

4, 11 novembre 2021

Museo della Città, via Tonini, 1 - Rimini centro storico

Antico/Presente - Festival del Mondo Antico

XXIII edizione: 'attraversare ponti', Speciale Autunno 2021

Dopo avere accompagnato le serate estive di Rimini nella suggestiva cornice della Piazza sull’Acqua, esplorando l’argomento racchiuso nel titolo di questa edizione “Attraversare Ponti”, il Festival del mondo antico torna con lo Speciale Autunno 2021. Un’occasione per approfondire argomenti diversi in un rimando continuo e proficuo tra il passato e il presente, attraverso la formula dell’Incontro con l’autore.

Nei quattro appuntamenti pomeridiani si avvicendano, Giovanni Brizzi con Andrea Santangelo, Luciano Canfora, Lia Celi e Giulio Guidorizzi presentando le loro più recenti pubblicazioni.

Prossimo appuntamento giovedì 4 novembre con Lia Celi che presenta 'Quella sporca donnina (Utet) e A pari merito (Einaudi)', due libri che hanno per tema la condizione femminile, ieri come oggi. Introducono Andrea Santangelo e Valeria Cicala.

Giovedì 11 novembre, Giulio Guidorizzi presenta invece 'Il grande racconto di Roma e dei suoi sette Re'. Introduce Giovanni Brizzi con Arianna Ghilardotti.

Ore 17.30 Ingresso gratuito su prenotazione

Info: 0541 793851

giovedì 4 novembre 2021

Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 - Rimini centro storico

Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2021/2022 i

Tabù. Ho fatto colazione con il latte alle ginocchia

Roberto Scappin e Paola Vannoni si confrontano con il tema del proibito e dei “divieti” per attraversare e disvelare, attraverso una condivisione pubblica, le inibizioni a cui ci si sottomette nel privato e nel sociale, spesso preferendo differire o tacere. Uno scavo che apre alla possibilità di una conoscenza intima che abbatte infeconde resistenze.

Una coproduzione Teatro della Caduta, quotidiana.com in collaborazione con Armunia Residenze Artistiche.

Ore 21.00 Ingresso a pagamento

Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

4, 11, 18 novembre 2021

Laboratorio Aperto Rimini Tiberio Via dei Cavalieri 22 – Rimini

Officina Gambalunga: Calligrafia. L'arte di scrivere a mano

Laboratorio a cura di Concetta Ferrario, docente di calligrafia e lettering all'Accademia delle Belle Arti di Rimini.

“La calligrafia è il mezzo espressivo più intimo, privato e spontaneo. Come un'impronta digitale o una voce, è unica per ogni persona". Questa frase del calligrafo tedesco Hermann Zapf riassume in maniera coerente ed efficace il senso profondo di quest'arte che insegna a scrivere in forma elegante e regolare e che, come per i danzatori e i musicisti, necessita di un esercizio costante. Ogni segno tracciato è quindi unico e personale. L’Italico sarà il compagno di viaggio e nel corso del laboratorio, attraverso semplici esercizi di scrittura, si applicheranno i principi del pennino a punta tronca e le antiche regole calligrafiche desunte dai manuali del '500.

Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono apprendere i segreti di una bella grafia e a chi vuole migliorare la propria scrittura. Orario: 16,30-18,30. A pagamento. Iscrizione obbligatoria in Biblioteca Gambalunga – Ufficio prestiti da lunedì a venerdì: 9-13; 14-19; sabato: 9-13; telefono 0541704479.

5 novembre 2021

Cineteca Comunale, via Gambalunga 26 - Rimini centro storico

Fellini in stampa

Ultimo appuntamento della rassegna letteraria dedicata ai libri su Federico Fellini usciti nel 2020 (anno del centenario) e nel 2021. A chiudere la rassegna il libro ‘Fellini 70’ (Bibliotheka Edizioni, 2021) dello storico del cinema Nicola Bassano. A presentare il volume insieme all'autore, Gianfranco Miro Gori.

Chi partecipa agli incontri potrà visitare il Museo Fellini al prezzo speciale di 5 euro.

Ore 17.30 Ingresso libero su prenotazione

Info: 0541 704494 da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 13.30 cineteca@comune.rimini.it

venerdì 5 e domenica 7 novembre 2021

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Lucia di Lammermoor

Melodramma scritto da Salvadore Cammarano per la musica di Gaetano Donizetti, è ispirata al celebre romanzo 'The Bride of Lammermoor', di Walter Scott.

Un’opera che ha segnato, fin dalla sera del debutto al Teatro San Carlo di Napoli, il 26 settembre 1835, una pagina capitale per la storia del melodramma, con un’immensa popolarità che l’ha accompagnata da quel giorno e fino ad oggi. A Rimini l’appassionato capolavoro donizettiano approda in un allestimento firmato dal regista Stefano Vizioli con Alessandro D’Agostini sul podio della Filarmonica dell’Opera Italiana e, in coproduzione con il Teatro Comunale di Modena. In scena nei ruoli principali il soprano Gilda Fiume nei panni di Lucia, il tenore Giorgio Berrugi (Edgardo) e il baritono Benjamin Cho (Lord Enrico).

Orario: venerdì 5 novembre alle 20.00; domenica 7 novembre alle 15.30

Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

da venerdì 5 a domenica 7 novembre 2021

piazza Cavour e Vecchia Pescheria - Rimini centro storico

Ciocùlèda

Festa del cioccolato in centro storico

Un appuntamento speciale con la Festa del cioccolato con una veste tutta nuova, dove gli attori primari sono i maestri cioccolatieri, la loro arte e l’eccellenza dei loro prodotti.

Orario: venerdì 5 dalle 9.00 alle 20.00; sabato 6 dalle 9.00 alle 22.00; domenica 7 dalle 9.00 alle 20.00

Ingresso libero Info: 333 56 65 874 info@assovespucci.it

Domenica 7 novembre 2021

piazza Tre Martiri - Rimini centro storico

Artigiani al Centro

Mostra mercato dell'artigianato handmade

Una domenica al mese, artigiani, creatori e aspiranti designer mettono in mostra ciò che la loro passione e il loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati.

Orario: dalle 9.30 alle 19.00 Ingresso libero

info: 340 3031200 artigianialcentro@gmail.com

domenica 7, 14, 21 novembre 2021

Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 - Rimini centro storico

I Concerti dell’Istituto Musicale 'G. Lettimi'

Rassegna di concerti al Teatro degli Atti

Dopo primo appuntamento con il M° Maurizio Sciarretta, violinista e concertista di fama internazionale, si prosegue il 7 novembre con Axel Trolese, pianista solista; il 14 con un trio clarinetto, violoncello e pianoforte (Fantini, Ferretti e Cremonte). Si chiude, domenica 21 novembre, con un concerto per piccola orchestra, diretto dal M° Manlio Benzi.

Ore 11.00. Ingresso libero info: lettimi@comune.rimini.it

lunedì 8 novembre 2021

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

72° Sagra Musicale Malatestiana: Concerto sinfonico diretto da Riccardo Chailly

Filarmonica della Scala

Autorevolissima la presenza di Riccardo Chailly sul podio della Filarmonica della Scala e, per la prima volta a Rimini, in veste di direttore musicale della prestigiosa compagine, per un programma che accosta Sinfonia in la minore Scozzese di Felix Mendelssohn Bartholdy, alla Pastorale di Beethoven.

Ore 21.00. Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

da lunedì 8 a mercoledì 10 novembre 2021

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

La grande arte al cinema: Napoleone. Nel nome dell’Arte

Nella ricorrenza dei duecento anni dalla morte di Napoleone, il docufilm racconta come la passione del Bonaparte per l’arte e il sapere, abbia cambiato il volto della cultura moderna. Il docufilm entra nella mente di Napoleone e nelle sue predilezioni letterarie, nella sua psicologia, nella sua passione smodata per l’affermazione di sé, che tanto ha ispirato uomini di potere, intellettuali, dittatori nel corso dei secoli successivi. Il punto di partenza di questo viaggio è Milano, città che Napoleone scelse come capitale del Regno d’Italia.

Orario: lunedì 8 e martedì 9 novembre alle 21.00; mercoledì 10 novembre alle 17.00 e alle 21.00.

Ingresso a pagamento. Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it

martedì 9, 16, 23, 30 novembre; martedì 7 dicembre 2021

Laboratorio Aperto Rimini Tiberio Via dei Cavalieri 22 – Rimini

Officina Gambalunga: Luoghi dell'anima: incontri di poesia tra biografia e parola

Laboratorio curato dall'artista e poetessa Sabrina Foschini.

Incontri per “imparare” la poesia da chi la abita, da chi ne ha avuto cittadinanza. Un breve viaggio tra immagini e testi nella storia personale e letteraria di diversi autori del Novecento per un disegno poetico del paesaggio, sia interiore che identitario. Martedì 9 novembre con Pablo Neruda; martedì 16 novembre con Attilio Bertolucci; martedì 23 novembre con Nino Pedretti; martedì 30 novembre con Adam Zagajewski; martedì 7 dicembre con il laboratorio condiviso.

Il costo del corso è di 45 euro che è attivato con un numero minimo di 8 partecipanti.

Orario dalle 17,00 alle 18,30. Iscrizione obbligatoria in Biblioteca Gambalunga – Ufficio prestiti da lunedì a venerdì: 9-13; 14-19; sabato: 9-13; telefono 0541704479.

Mostre

Tutto l’anno

Rimini, Castel Sismondo, ala di Isotta

“Nel Mondo di Tonino Guerra”

La mostra restituisce la ricchezza, la varietà e la complessità della poetica e del mondo del poeta e sceneggiatore romagnolo Tonino Guerra che per tanti anni lavorò al fianco di Federico Fellini. Curata da Luca Cesari, è un estratto del Museo ospitato a Santarcangelo di Romagna che testimonia il terzo tempo della vita e dell’arte del poeta: il ritorno nei luoghi dell’infanzia, un nuovo incontro con la terra e gli antichi mestieri. Qui si concentra la verità del mondo trascorso in più di trent’anni di immaginazione e laboriosità, gli ultimi di Tonino Guerra.

La mostra dedicata al grande poeta, scrittore e sceneggiatore santarcangiolese è inclusa nel percorso del Fellini Museum. Orario: da martedì a venerdì 9.30-13.00 e 16.00-19.00; sabato, domenica e festivi 10.00-19.00; chiuso lunedì non festivi.

Fino a sabato 13 novembre 2021

Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga 27 - Rimini centro storico

Le opere di Dante nella storia della Gambalunga

Mostra nell'ambito dell'iniziativa 'Dante e la Divina Commedia in Emilia Romagna'

L'esposizione, in un percorso cronologico, si apre con preziose testimonianze manoscritte miniate tra cui primeggia il Codice Gradenighiano, espressione della precoce diffusione della Commedia già nel Trecento, affiancato dalla quattrocentesca Vita di Dante di Leonardo Bruni e da raffinati volumi di corte. Seguono le opere a stampa: la Commedia nell'incunabolo veneziano del 1477, la Cinquecentina detta "del Nasone" per il ritratto di Dante dal profilo pronunciato sul frontespizio, edizioni settecentesche e ottocentesche tra cui quella interamente illustrata con disegni di Flaxman incisa da Lasinio a Firenze nel 1851. Altre testimonianze librarie, grafiche e fotografiche documentano il mito di Francesca da Rimini fino al Novecento, con la tragedia di D'Annunzio impreziosita dalle xilografie di Adolfo De Carolis. Infine numeri unici di periodici balneari d'inizio secolo ispirati e intitolati a «Francesca», «Paolo», «Il Convito» e lo studio del medico riminese Guglielmo Bilancioni, Il suono e la voce nell'opera di Dante, illustrato da Luigi Pasquini. Echi danteschi la cui suggestione permane nel tempo ispirando riflessioni e ricerca della bellezza.

Orario mostra: dal lunedì al venerdì 9 - 13; 14 – 18; sabato 9 – 13.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

Info: 0541 704326

Fino al 7 novembre 2021

Palazzo Buonadrata, Corso d'Augusto,62 Rimini centro storico

L’oro di Giovanni. Il restauro della Croce di Mercatello e il Trecento riminese

Mostra dedicata a Giovanni da Rimini, Maestro del Trecento a cura di Daniele Benati e Alessandro Giovanardi

La mostra, promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose A. Marvelli e da Soroptimist Rimini è curata dai professori Daniele Benati ed Alessandro Giovanardi.

Protagonista è la maestosa e antica croce della chiesa di San Francesco a Mercatello, unica opera datata e firmata dal capostipite della Scuola Riminese del Trecento, stagione gloriosa, quanto breve della pittura italiana medioevale. La croce, reduce dal restauro, torna nuovamente a Rimini dopo 86 anni, insieme ad altre cinque opere che completano l’esposizione. La mostra pone a confronto le croci di Giovanni presenti sul territorio italiano. All’opera di Mercatello si affianca l’importante croce dipinta della chiesa di San Lorenzo a Talamello e il più piccolo crocifisso “Diotallevi” dei Musei Comunali di Rimini, forse proveniente da Sant’Agostino.

Altri confronti si possono avere con la croce sagomata dell’Antiquario Moretti di Firenze, il crocifisso Spina del maestro di Montefiore e la testa di Giuliano da Rimini, questi due ultimi di proprietà della Fondazione stessa e in deposito nei Musei Comunali.

Orario: dalle 10.30 alle 18.30. Ingresso gratuito Info: 0541 351611 www.artecultura-fondcarim.it

fino a domenica 7 novembre 2021

Cinema Astoria, via Euterpe 15 – Rimini

Mostra di pittori romagnoli

Il Cinema Astoria ospita la mostra di pittori romagnoli promossa dall’Associazione Amici di ISAL e il Centro sociale “I Sempregiovani” di Rimini in collaborazione con il Comune di Rimini. Oltre 20 i pittori romagnoli che espongono le loro opere: Agostino Giovannini, Alessandro Fenati, Angelino Talarico, Attilio Golfieri, Elena Dunaeva, Emanuela Di Caprio, Giorgio Grossi, Giorgio Piscaglia, Giovanni Brugnettini, Icarus, Lilia Vlasova-Bugli, Loretta Della Bartola, Marco Berlini, Michele Albini, Milvia Tasini, Paolo Sorci, Salvatore Pipicella, Serena Coceani, Stefano Venturini, Rosetta Pastina e Cristina Marcato.

Scopo della mostra è la raccolta fondi per la ricerca sul dolore cronico. A tutti i visitatori della mostra viene distribuito gratuitamente un biglietto per l'estrazione di un premio. L'estrazione si svolgerà domenica 7 novembre alle 18. In palio alcuni quadri donati dagli artisti che espongono.

Orario: 9.30 - 12.00 e 16.00 - 19.30 Ingresso gratuito

Info: 328 6588694 associazione@fondazioneisal.it

Fino a venerdì 12 novembre 2021

Galleria dell'Immagine, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico

Luigi Poiaghi, Se mi cerchi

Mostra dedicata a Luigi Poiaghi alla Galleria dell’Immagine

La mostra è dedicata a Luigi Poiaghi, artista originale che ha lavorato ed esposto in Romagna, sua terra d'adozione. Il titolo della mostra, potrebbe apparire enigmatico: 'Se mi cerchi'. Due semicerchi composti da semi di lappola trovati dietro casa e fissati su geotessuto: uno, solo tratteggiato e l’altro, interamente realizzato con i semi, in una sorta di trama pointilliste, ma di una monocromia naturale, in senso proprio. Un gioco di parole, quel se mi cerchi, forse anche a suggerire, nella sua ambiguità, ipotesi di lettura diverse, o più semplicemente richiamare l’attenzione su quella insolita costellazione di poverissimi semi. Un lavoro, come altri, che comunque fa pensare; o se si vuole, dà da pensare, stando al titolo di un’opera non a caso riprodotta in varie occasioni.

La mostra è curata dal critico e storico dell’arte Claudio Spadoni.

Orario: dalle 9 alle 12,30 e dalle 16 alle 19; sabato pomeriggio e festivi chiuso

Ingresso libero. Info: 0541 793851

Fino a domenica 5 dicembre 2021

Galleria Zamagni Arte, via Dante Alighieri 29-31 - Rimini centro storico

Falso movimento

Mostra a cura di Valerio Dehò che racchiude poesia, nostalgica solitudine e ricordo attraverso le opere di Kiril Cholakov e Denis Riva. Falso Movimento, prima di essere il titolo di questa mostra, è stato il titolo di un celebre film di Wim Wenders realizzato e ispirato al romanzo di Wolfgang Goethe “Gli anni di apprendimento di Wilhem Meister”, scritto alla fine del Settecento.Il tema del film e del libro è quello del superamento della solitudine dell’artista.

Nel mondo di di Kiril Cholakov convivono due anime, quella del racconto, della parola che viaggia nel tempo e quella della memoria che impedisce di muoversi, che vincola l’artista ad un punto fermo, ad un’origine. L’universo di Denis Riva ha la poesia degli spazi alpestri, le prospettive lunghe di una natura forte e presente che sono poi i luoghi in cui vive. Orario: dal lunedì al venerdì 9:00-13:00 e 16:00-20:00; sabato 9:00-13:00 e 17:00-19:00; domenica chiuso Ingresso libero contingentato. Info: 335 8006744

Visite Guidate

Tutti i sabato e domenica fino al 26 dicembre 2021

Rimini, Fellini Museum

Visite guidate a Castel Sismondo

Visite guidate alla scoperta del mondo di Fellini all’interno del Museo appena inaugurato con un appuntamento alle ore 17. Per la visita guidata, che prevede un costo di 8 euro, della durata di 45 minuti, per un massimo di 15 partecipanti, è necessaria la prenotazione a questo link

Info: 0541 793781 www.fellinimuseum.it museofellini@comune.rimini.it

tutti i sabato fino al 18 dicembre 2021

Piazza Cavour, 26 - Rimini centro storico

Visite guidate al Part - Palazzi dell'Arte Rimini

I percorsi guidati conducono alla scoperta dell'eclettica raccolta di opere di arte contemporanea donate da artisti, collezionisti e galleristi alla Fondazione San Patrignano, nonché delle due mostre temporanee, dislocate negli spazi del Palazzo del Podestà sotto la sigla [APARTE], dal titolo Convivium (con i lavori di Francesco Bocchini, Vittorio D’Augusta, Luca Giovagnoli, Marco Neri, Nicola Samorì) e Magna Carta (con le opere recenti di Denis Riva).

E' obbligatoria la prenotazione online o telefonica. La visita per gruppi di massimo 15 persone inizia alle ore 17.30, ha una durata di durata 45 minuti ed un costo di 6 euro.

Info: 0541 793879 part@comune.rimini.it

Tutte le domeniche fino al 26 dicembre 2021

Rimini, piazza Ferrari

Visita guidata alla Domus del Chirurgo

La storia di un grande medico venuto da lontano raccontata attraverso i reperti emersi nello scavo archeologico della Domus del Chirurgo che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell'antichità.

Ore 11.00 Costo: 5 € Info e prenotazioni: 0541 793851 www.ticketlandia.com/m/event/domuschirurgo

sabato 6, domenica 14, 21, 28 novembre; 5, 12, 19, 26 dicembre 2021

Rimini, Teatro Galli, piazza Cavour

Visite guidate al Teatro Galli

La storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi si intreccia, nel percorso di visita, con la storia di Rimini e di uno dei suoi spazi di maggior prestigio, la piazza comunale, nonché con le vicende della seconda guerra mondiale e il dibattito che ha accompagnato la ricostruzione del Teatro, restituito nel 2018 alla città “com’era e dov’era”. Costo: 5 €. Durata 45 minuti.

Info e prenotazioni: 0541.793879 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

tutto l'anno

Grand Hotel, piazzale Fellini, 1

L'albergo dei sogni

Percorso museale al Grand Hotel di Rimini

Un percorso museale che apre le porte del Grand Hotel di Rimini ai visitatori, per far scoprire, in maniera inedita, i luoghi e le storie del monumento nazionale dal 1994 e, conosciuto nel mondo, grazie a Federico Fellini. Nove postazioni, dal giardino alla facciata, dalla hall alla sala Tonino Guerra, passando fra le colonne e gli stucchi di altri spazi unici, arricchiti da foto storiche, testi e video.

Le visite, gratuite ma su prenotazione, si svolgono in autonomia su indicazione del percorso da seguire.

Info: 0541 56000 info@grandhotelrimini.com

Tutti i week end

Punto di ritrovo Visitor Center, corso di Augusto 235 – Rimini

Rimini City Tours

Visite guidate alla scoperta di Rimini, che ogni week-end conducono gli interessati in un affascinate viaggio nella città. Si tratta di camminate culturali all’aperto, della durata di 90 minuti, anche in inglese e francese. Un percorso in esterna per conoscere i monumenti più importanti della città e i quartieri più caratteristici accompagnati da racconti, aneddoti, episodi, leggende.

Ritrovo al Visitor Center il sabato, alle ore 16.30, e domenica, alle ore 10.30.

A pagamento Possibilità di prenotare fino a 15 minuti prima della partenza del Tour

Info: 0541 51441

Tutti i mercoledì sera

Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico

Giulietta e Federico

Cristian Savioli, guida ambientale escursionistica e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da effettuarsi su prenotazione. Ogni mercoledì una passeggiata tra i luoghi amati dal Regista Premio Oscar Federico Fellini e dalla pluripremiata attrice e moglie Giulietta Masina (David di Donatello, Nastri d'Argento, Festival di Cannes, Premio Bafta etc). Vengono ripercorsi i luoghi della memoria, quelli vissuti dal regista e quelli ricostruiti nei suoi film conditi da anedotti sulla coppia e il loro amore. Un vero "Amarcord" nei luoghi felliniani per eccellenza: partendo dal Borgo San Giuliano, antico borgo di Pescatori, attraversando le vie coi Murales dedicate al regista e a Giulietta, per arrivare al Porto immaginando il passaggio del Rex fino al Grand Hotel che Fellini amava definire "la favola della ricchezza, del lusso, dello sfarzo orientale"

Ore 21.00 Tariffa: 12 €; bambini 6-14 anni 8 €

Info: 333 4844496 cristiansavioli@protonmail.com

Tutti i venerdì sera

Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico

Non avrei mai pensato di diventare un aggettivo

Visita guidata alla Rimini Felliniana con Cristian Savioli, da effettuarsi su prenotazione.

Ogni venerdì sera visita guidata nei luoghi vissuti e frequentati dal grande regista Federico Fellini, quelli ricostruiti nei suoi film, i personaggi unici e irripetibili. Le scuole frequentate, le strade, le piazze, il luogo natale e quello del 'riposo' eterno, la casa di Amarcord, il cinema Fulgor. Un'occasione per ricordare e immaginare una Rimini che non c'è più in compagnia delle poesie dialettali di Tonino Guerra.

Ore 21.00 Tariffa 12 €; bambini 6-14 anni 8 €. Info: 333 4844496 cristiansavioli@protonmail.com

Tutti i sabati

Punto di ritrovo edicola Ponte di Tiberio Rimini, centro storico

Rimini incredibile

Visita guidata con Cristian Savioli, per famiglie con i bambini proponendo vari itinerari nella città di Rimini, da effettuarsi su prenotazione. Alla scoperta dei luoghi e dei racconti più misteriosi e fantasiosi del centro storico di Rimini. Strane creature, oggetti volanti, diavoli e santi, orchi, folletti, fantasmi.

Itinerario: Ponte di Tiberio, piazzetta Zavagli, Domus, piazza Tre Martiri, piazza Cavour, Palazzo dell'Arengo, Castelsismondo.

Disponibile la prenotazione on line al seguente link: www.visitrimini.com/esperienze/300156-rimini-incredibile/

Ore 16.30. Costo: 10 € adulti; 8 € bambini dai 6 ai 14 anni

Info: 333 4844496 cristiansavioli@protonmail.com

Sport e benessere

tutto l'anno

Bagno 26, Lungomare Tintori, 30/A Rimini Marina centro

Walk on the beach 2021

50 minuti di camminata sportiva, guidata dalla personal trainer Elen Souza. Un’attività adatta a tutti quelli, senza limiti di età, che vogliono tenersi in buona forma fisica nel tempo libero e che desiderano farlo in compagnia. Ad aumentare il benessere è la possibilità di vivere la spiaggia come una palestra a cielo aperto per mantenersi in salute.

Orario: da ottobre ad aprile: mercoledì alle 19.15

A pagamento (la prima volta è gratuita). Info: 348 0981594 info@elensouza.com

Dal lunedì al giovedì fino al 4 novembre 2021

Ponte di Tiberio – Rimini

Fluxo - outdoor movement

Fluxo è una "palestra" che permette di scegliere fra diverse discipline da praticare all'aria aperta. Le lezioni, tenute dal lunedì al giovedì da istruttori professionisti, offrono una ampia scelta di attività che coprono vari livelli di intensità. I partecipanti possono seguire corsi diversi a diversi orari o scegliere sempre la stessa attività.

Orario: 13.30 e 14.30 A pagamento. Info: 3471224480 fluxomovement@gmail.com