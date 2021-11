Volley B, per la Titan Services altro derby in trasferta contro la Ventil System

Sport

| 11:13 - 03 Novembre 2021

Yan Kiva in battuta.

Serie B maschile. Dopo il derby giocato a Bellaria alla seconda di campionato, sabato prossimo nuova trasferta per la Titan Services di coach Stefano Mascetti e subito il secondo derby con la terza squadra romagnola del girone, la Ventil System San Giovanni in Marignano. Arbitra il match una coppia tutta al femminile formata da Rosaria Lo Buglio (1° arbitro) e da Flavia Caltagirone (2°). “Col San Giovanni ci incontravamo in serie C ma ora la loro squadra è cambiata ed è composta da ragazzi che non conosciamo molto bene a parte il centrale Peroni che è un ex. – Spiega Stefano Mascetti, coach dei sammarinesi. - Sono giocatori molto fisici, con caratteristiche in grado di dare fastidio a molte squadre e difatti, finora hanno giocato ottime partite. Non mi aspetto una partita semplice, tutt’altro. Essendo un derby, confido che i miei avranno i giusti stimoli e in settimana dovremo lavorare per capire come affrontarli al meglio. Noi siamo più avanti in classifica ma dobbiamo valutare anche chi abbiamo incontrato e poi conosciamo i nostri limiti. In ogni caso, i ragazzi si allenano bene e si divertono in palestra e questo è importante. Il centrale Zonzini, che nell’ultimo match era uscito per infortunio, sembra si sia ripreso. Il secondo palleggiatore Cicconi per ora è fermo perché ha contratto una forma virale. Il resto della truppa sta bene”.

Classifica. Bontempi Casa Collemarino 9, Titan Services San Marino 7, Montesi Volley Pesaro 6, La Nef Osimo 6, Paoloni Macerata 6, Ventil System San Giovanni in Marignano 5, Novavolley Loreto 5, Volley Potentino Macerata 3, Pallavolo Sabini Falconara Marittima 3, Iseini Volley Alba Adriatica 2, Us Volley 79 Civitanova Marche 2, Romagna Banca Bellaria 0.

Prossimo turno. Giornata 4: Ventil System San Giovanni in Marignano – Titan Services. Sabato 6 novembre alle 21 a San Giovanni in Marignano.

Serie D femminile. Dopo la trasferta di Ravenna, le ragazze della Beach & Park sono attese da un’altra partita fuori casa in quel di Rimini. Sabato 6 novembre recuperano l’incontro saltato nella prima giornata di campionato contro il Volley Team San Giuliano. Si gioca nella palestra Briolini alle 18. “Avrò tutte le ragazze a disposizione. – Spiega coach Wilson Renzi. - Andiamo ad affrontare una squadra che, secondo me, è alla nostra portata. Però noi dobbiamo giocare con più attenzione in ricezione e in attacco, soprattutto nella scelta dei colpi. In settimana lavoriamo su questo e anche sulla correlazione muro/difesa. Lavorando duro in allenamento potremo migliorare le nostre performance in partita”.

Classifica. Portuali Ravenna 9, Progetti Volley Forlimpopoli 6, Teodora Ravenna 6, Libertas Forlì 6, Volley Team San Giuliano 3, Riccione City Volley 3, Junior Coriano 3, Volley Santarcangelo 3, Idea Athena Rimini 3, Beach & Park San Marino 0, Villa Verucchio 0.

Prossimo turno. Recupero Giornata 1: Volley Team San Giuliano– Beach & Park San Marino a Rimini, sabato 6 novembre ore 18.