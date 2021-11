B-Sustainable, i capi di abbigliamento eco friendly che salvano il Pianeta

Attualità

08:05 - 03 Novembre 2021

I capi di abbigliamento eco friendly.

In un mondo che corre sempre più veloce, l’abbigliamento è uno di quei fattori che non passano di moda. Quello che chiede Madre Natura è di fermare questo tempo inarrestabile e riportare a galla i valori antichi, quelli che rispettano l’ambiente che ci circonda.



I tessuti possono essere sostenibili, ricchi di dettagli e anche eleganti seppur mantenendo un rapporto equilibrato tra natura e uomo. B-Sustainable è una filosofia e uno stile di vita per l’uomo moderno che crede nel futuro e vuole farne parte.



Boggi Milano ha creato un concetto performante con utilizzo di tessuti certificati di sole fibre biodegradabili, riciclate o riciclabili. La casa di moda maschile mette l’ accento sul rispetto e l’attenzione per l’ambiente che ci circonda, con capi di abbigliamento che vestono l’uomo in ogni occasione.



Il brand di abbigliamento maschile coniuga perfettamente la qualità, il pregio, il comfort e la performance: tutto a impatto ambientale vicino allo zero. La filosofia del brand aiuta gli uomini a trovare il proprio stile e impreziosire l’outfit con un quid aggiuntivo.



Sportività e divertimento con la T-shirt in jersey tecnico ecosostenibile perfetta per le attività della giornata. Boggi Milano ha ideato una tecnologia particolare con questi tessuti biodegradabili, lavorati in un processo a bassa temperatura ma ad alta pressione avvalendosi dei fondi di caffè. Non è incredibile?



La casa di moda milanese strizza l’occhio all’ambiente e all’uomo elegante con una proposta ampia di linee, come il giubbotto antivento in tessuto riciclato che completa ogni tipo di look. Le nuance seguono sempre il mood classico del nero, blu, tortora, marrone e grigio.



Per l’uomo che non vuole mai passare inosservato, anche il capo must è completamente riciclato. La camicia over beige in lana riciclata e le altre del catalogo hanno un design ricercato per un impatto ambientale bassissimo, eliminando l’uso dei pesticidi e agenti chimici inquinanti.



Non solo abbigliamento ma anche accessori, come lo zaino nero in tessuto tecnico riciclato che è perfetto per impreziosire ogni tipo di look e trasportare in sicurezza gli effetti personali. Per la sua realizzazione Boggi Milano ha usato le bottiglie in pet al 100%!



Boggi Milano è in prima linea per garantire il massimo rispetto ambientale e per vivere in perfetta armonia con il Pianeta. Il concetto è semplice: vestirsi bene, con linee armoniche ma con tessuti che non distruggono la natura e non inquinano.



La scadenza del 2030 è vicina e la casa di moda maschile desidera arrivare al 100% della sostenibilità di tutti i prodotti, con attenzione a ciò che l’ uomo desidera. I pantaloni in nylon elasticizzato riciclato b tech così come il gilet zip nero in maglia riciclata e jersey tecnico sono due capi must, da mixare durante le giornate fuori casa o per una cena informale. Una filosofia che porta i look ad essere perfetti con un minor impatto ambientale.



Fibre riciclate, biodegradabili con tessuti certificati e adatti per vestire un uomo moderno pronto per essere, anch’esso, in prima linea nella salvaguardia del pianeta. È sempre una grande responsabilità vestirsi nella maniera adeguata in ogni occasione, ma anche proteggere la Terra non è da sottovalutare.