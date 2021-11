Auto contro cinghiale si ribalta e finisce nel fosso, paura per due calciatori. Illesi per miracolo

Cronaca

Pietracuta di San Leo

| 22:59 - 02 Novembre 2021

L'auto nel fosso.

Un cinghiale attraversa la strada Marecchiese all'improvviso e provoca un incidente che poteva avere serie conseguenze. Due calciatori del Novafeltria, squadra che milita nella categoria di Promozione, sono stati coinvolti, loro malgrado, nel sinistro, avvenuto alle 22 circa di oggi (martedì 2 novembre) a Pietracuta, nei pressi del vivaio Garden: la Wolkswagen Golf sulla quale viaggiavano in direzione Rimini, dopo l'impatto con il cinghiale, è finita in un fosso ai lati della carreggiata stradale, mentre l'animale ha perso la vita. I calciatori, miracolosamente illesi, rientravano a casa dopo l'allenamento. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 per i soccorsi e i Carabinieri per i rilievi del sinistro.