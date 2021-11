Volley C femminile, nel derby domina l'Emanuel Riviera: Caf Acli Stella ko: 3-0

Sport

02 Novembre 2021

L'Emanuel Riviera Volley (foto da FB del club).

Vittoria netta e convincente per l’Emanuel Riviera Volley nel derby contro la Caf Acli Stella Rimini (3-0, parziali: 25-14 / 25-16 / 25-18) alla terza uscita stagionale (nove punti in classifica). Coach Piraccini schiera Jelenkovich libero, Orsi e Pasolini al centro, Catalano in diagonale con Fiorucci, Magi e Morettini come bande.

Nel primo parziale le rivierine si impongono facilmente con 25 a 14 sulle padrone di casa senza troppe difficoltà, bene in battuta, difesa e attacco.

Il secondo parziale si sviluppa sulle stesse righe del primo, infatti, le riminesi non lasciano tanto spazio alle ragazze avversarie anche se si concedono qualche errore in più.

Nella metà del set coach Piraccini concede riposo a Fiorucci, Catalano e Morettini dando spazio a Morelli, Moras e Lvova che insieme a Pasolini, Magi e Orsi chiudono a 16 il set.

Il terzo parziale riparte con Morelli e Lvova al posto di Fiorucci e Morettini in campo, anche in questo set non troppe le difficoltà per le ragazze del Riviera che riescono tenere a bada le avversarie che non superano i 18 punti. Un’altra uscita dunque positiva per le riminesi che si trovano a pieni punti insieme ad Athena e Cervia.

Sara “Pupi” Pasolini commenta così il match: "E' stata una bella partita, siamo state efficaci in attacco e brave a mantenere la pressione sulle avversarie, che nonostante il divario ci hanno creduto fino alla fine. Arriviamo al turno di riposo con 3 belle vittorie, prestazioni positive che cercheremo di ripetere anche dopo la pausa”.

Riviera Volley: Catalano 6, Magi 10, Morettini 3, Fiorucci 4, Orsi 11, Pasolini 9, Morelli 7, Lvova 5.