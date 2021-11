Basket giovanile, la Under 19 RBR/Angels piega la Virtus Bologna 74-63

Sport

Rimini

| 17:56 - 02 Novembre 2021

Due vittorie e una sconfitta per le nostre giovanili RBR



UNDER 19 - Angels/RBR Dulca Santarcangelo - Virtus Segafredo Bologna 74-63

Inizia finalmente dopo due mesi di lavoro in palestra anche l'avventura dell'Under 19 Eccellenza, targata RBR/Angels, il massimo campionato giovanile, guidato da coach Mattia Ferrari, Simone Brugè e Andrea Renzi.Avvolti dai lampi e la pioggia i nostri ragazzi sono scesi in campo al Pala SGR per la prima di campionato contro la storica Virtus Bologna con un solo obbiettivo: strappare il referto rosa e i due punti in classifica.

Una partita intensa fin dai primi minuti, con le due squadre che si sfidano sui due lati del campo studiandosi in attacco e lottando in difesa. I ragazzi di coach Ferrari cercano subito di imporre il proprio ritmo mettendo la testa avanti ad una Virtus Bologna intensa, ma che con alcuni errori è costretta ad inseguire nei primi due quarti. Passaggi, schiacciate, contatti e canestri, continuano a vedersi nel terzo periodo, dove la partita si accende con un tarantolato Luca Fabiani, ben coadiuvato da Filippo Mulazzani. La Virtus non si scompone e accorcia le distanze toccando anche il pareggio nel quarto periodo, ma i biancorossi non vogliono sapere di mollare e guidati dalla grinta di un super Fabiani portano a casa una meravigliosa partita, la prima vittoria di squadra.

Ora però non c’è tempo per i festeggiamenti subito in palestra per preparare la prossima battaglia, in programma lunedì 8/ novembre sempre al Pala SGR alle ore 19.00 con Junior Basket Ravenna.

Angels/RBR: Amati 1, Carletti 8, Mancini 3, Mulazzani 15, Scarponi 12, Panzavolta, Buzzone 6, Fabiani 23, Karpuzi, Rossi 4, James 2, Ricci. All: Ferrari, Brugè.

UNDER 15 - Cestistica Argenta - IBR/RBR Warriors 57-74

Grande vittoria per l'U15 contro la Cestistica Argenta nella prima partita di campionato.

I Warriors nel primo tempo mostrano un buon gioco di squadra che, insieme a una difesa molto decisa, permette di andare all'intervallo lungo in vantaggio. All'inizio del terzo quarto, qualche palla persa e qualche fallo, avvicinano la squadra di casa.

Una volta ritrovata la difesa dei primi due quarti e un buon gioco in attacco, IBR riallunga le distanze. Da evidenziare a fine partita i 46 rimbalzi totali, le 38 palle recuperate di squadra e la doppia-doppia di Valmaggi con 27 punti e 10 palle recuperate.

IBR/RBR Warriors Amaroli 2, Amati 5, Antolini 4, Curci 5, De Gregori 9, Frisoni 7, Lisi 8, Pederboni 4, Pennisi, Toni 3, Valmaggi 27, Zanni.

UNDER 16 - Pol.Stella/RBR - Cesenatico 48-108

Esce severamente sconfitta invece la U16 Pol.Stella/RBR dallo scontro contro Cesenatico. Non il migliore degli esordi, ma il bicchiere non è del tutto vuoto. L’emozione ha giocato sicuramente brutti scherzi, ma quei minuti di intensità, di grinta, di attenzione e di voglia dimostrano che il gruppo c’è, che ci vorrà tempo ma i risultati arriveranno. Si tratta semplicemente di un blocco d’argilla che va lavorato al meglio. Coach Maghelli è sicuramente la persona migliore per dare a questi ragazzi gli insegnamenti di cui hanno bisogno per crescere.

Pol. Stella: Pivetti 6, Baschetti 10, Di Giacomo 12, Ronchi, Innocenti 3, Pecci 4, Osti, Dellabartola, Tosi, Marsili 7, Pagliarani 2, Pergolini 4. All. Maghelli, Brienza.