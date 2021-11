Volley B2 femminile, Retina Cattolica ko nel derby contro la forte Teodora:3-0

Sport

Cattolica

| 17:34 - 02 Novembre 2021

Un time out del Retina Cattolica.

Niente da fare per il Retina Cattolica Volley nella trasferta di Ravenna contro Olimpia Teodora, partita persa 3 set a 0. "Ravenna ha dimostrato la propria posizione in classifica - commenta coach Matteo Costanzi - Una squadra giovane, ma quadrata. Non a caso ha nove punti in tre gare. Noi avremmo potuto fare qualcosa di più, avremmo dovuto spingere molto di più in battuta: lo abbiamo fatto solo nel terzo set, frangente nel quale infatti stava venendo fuori una partita differente, così facendo è stato più facile lavorare sulla ricostruzione muro-difesa e contro attacco. Ma dobbiamo lavorare di più in settimana sulla fase break. Certi automatismi in fase di cambio palla si stanno comunque vedendo. Dobbiamo prendere confidenza con questa categoria. Per fortuna abbiamo due settimane di tempo per prepararci, lavorando su queste situazioni di gioco".

IL TABELLINO

Olimpia Teodora Ravenna – Retina Cattolica Volley 3-0

Ravenna: Piomboni 17, Vecchi 17, Candolfini 2, Bendoni 7, Missiroli 11, Ndiaye 4, Evangelisti (L); Fabbri 1, Ceccoli, Modena. N.e.: Casadei (L). All.: Andy Delgado. Ass.: Dmitry Panchenko.

Muri 5, ace 6, battute sbagliate 9, errori ricez. 4, ricez. pos 54%, ricez. perf 37%, errori attacco 7, attacco 48%.

Cattolica: Diotallevi 10, Marcolini 1, Godenzoni 11, Ricci 9, Magi 4, Sanchi 1, Cesarini (L); Fabbri 3, Caputo. N.e.: Bigucci (L), Marcolini, Fanelli. All.: Matteo Costanzi. Ass.: Alessandra Albani.

Muri 5, ace 4, battute sbagliate 8, errori ricez. 6, ricez. pos 42%, ricez. perf 25%, errori attacco 7, attacco 31%.

PARZIALI: 25-20, 25-18, 25-22

LA CLASSIFICA

Olimpia Teodora Ravenna 9, Teodora Torrione Ravenna 8, Fenix Faenza 7, Fatro Ozzano *, Calanca Persiceto 6, Moma Anderlini Modena *, VTB Berna Bologna 3*, Apav BCC Fano, Nuova Pallavolo Collemarino, Retina Cattolica Volley 1, Volley Academy Sassuolo 0.