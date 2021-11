A Santarcangelo ‘Cagnina e Castagne’ gratuite per un assaggio di San Martino

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 15:35 - 02 Novembre 2021

Cagnina e castagne a Santarcangelo.

Come è ben noto, dopo l'annullamento dell'edizione 2020, torna a Santarcangelo la storica Fiera di San Martino.

Un appuntamento molto importante per la cittadinanza e anche per le attività economiche di Santarcangelo. Per festeggiarlo, Città Viva (l'Associazione Commercianti) ha deciso di anticipare i festeggiamenti la domenica precedente, 7 novembre, dando gratuitamente a tutti i visitatori del centro Cagnina e Castagne (fino esaurimento delle scorte).

Domenica prossima, 7 novembre, nel Combarbio ai piedi delle scalinate una postazione gestita da Città Viva darà infatti gratuitamente queste due squisite specialità della Fiera di San Martino. L'iniziativa si inserirà all'interno della "Casa del tempo", il mercatino dell'antiquariato della prima domenica del mese, e partirà con l'apertura pomeridiana dei negozi, verso le 15:30.

Tutto questo fino all'esaurimento scorte per un vero e proprio"assaggio" di San Martino.