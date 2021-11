Un Halloween ‘stupefacente’, arrestato 22nne a Rimini: trovato con due etti di marijuana

Cronaca

Rimini

| 15:00 - 02 Novembre 2021

Droga, denaro e altro materiale sequestrato.

E’ finito in manette un 22enne per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Un equipaggio della Volante, percorrendo il centro storico, lo ha notato verso le 15 e 30 di ieri, lunedì 1 novembre, e alla vista degli agenti il giovane ha accelerato il passo, camminando in direzione opposta.



I poliziotti, insospettiti dal suo atteggiamento sfuggente, lo hanno fermato e controllato, alchè è stato lo stesso giovane che, spontaneamente, ha tirato fuori dal suo zaino un sacchetto contenente 54,10 grammi di marijuana e 400 euro, somma ritenuta provento dell’attività di spaccio. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire nella stanza di una struttura ricettiva in zona San Giuliano mare dove soggiornava, 131,44 grammi di marijuana, 4040 euro in contanti, 2 telefoni cellulari, 1 bilancino di precisione e del materiale per il confezionamento.

Il 22enne, accompagnato presso gli Uffici della Questura, è stato tratto in arresto.