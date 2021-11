Torriana: Il Sabato del Villaggio diventa Villaggio Music Fest

Eventi

Poggio Torriana

| 12:59 - 02 Novembre 2021

Rock ‘n’ Roll Band Rimmel.

Dopo la pausa di ottobre, riparte la stagione musicale de Il sabato del villaggio di Torriana con la rassegna Villaggio Music Fest.



“Ogni venerdì di novembre faremo una passeggiata sonora tra le varie forme e sapori della musica, partendo dal rock, ci muoveremo nel jazz e nel folk, nutrendoci di pop contemporaneo e parlando la lingua di tutti, quella lingua che sa di buono, che sa del sapore della musica” ci racconta così Luca Paci, uno dei titolari del locale.



Quattro storie da raccontare, quattro passeggiate al mese, un unico e universale linguaggio: la musica.



Si parte venerdì 5 novembre con Le Rimmel, una Rock ‘n’ Roll Band totalmente al femminile - formata da Margherita Leardini alla voce, Eleonora Giovannini alla chitarra, Anastasia Giardinieri al sax, Claudia Piccioni al basso e Consuelo Ceccolini alla batteria - che propone una rivisitazione dei brani mitici anni '50 e '60, brani che hanno fatto ballare e sognare intere generazioni.



Si continua venerdì 12 novembre con Massimo Giovanardi che, con l’aiuto del contrabbasso di Mauro Mussoni, proporrà con un concerto di forte ispirazione carioca; per arrivare a venerdì 19 novembre con le sonorità di matrice irlandese dei Jamboreel, trio formato da Luca Virga, Marco Rocchi, Alex Magnani e chiudere il mese, il 26 novembre, con 2POP, ovvero Simone Nobili alla chitarra che accompagna la splendida voce Chiara Fabbri in un viaggio nel pop contemporaneo.



“Partiamo con questo nuovo progetto” dice Luca Paci, contitolare de Il Sabato del Villaggio “con l’intento di dare ai musicisti e, più avanti, anche a giovani artisti, in particolare fotografi e pittori del territorio, uno spazio importante di visibilità e comunicazione e un’ulteriore occasione per farsi e farci conoscere.”